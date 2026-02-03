NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Elon Musk

Musk arremetió contra Christopher Nolan por la posibilidad de que Lupita Nyong'o sea la encargada de interpretar a Helena de Troya en 'La odisea'

febrero 3, 2026
Por: Diana Pérez
Elon Musk | Foto: EFE
Elon Musk | Foto: EFE
Otros actores que estarán en la cinta serán: Robert Pattison, Mia Goth, Jimmy Gonzales y el colombiano John Leguizamo.

La nueva adaptación de la famosa obra 'La Odisea' de Homero todavía no llega a los cines, pero ya causa bastante controversia en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento.

Esto debido a que en las últimas horas se ha revelado cuál sería la actriz encargada de darle vida a la famosa Helena de Troya en la adaptación del reconocido cineasta Christopher Nolan.

La encargada de darle vida a Helena de Troya sería la actriz kenianomexicana Lupita Nyong'o, reconocida por su papel en la cinta ganadora de premios Oscar '12 años de esclavitud' de 2013.

Luego de que se volviera viral el supuesto rumor de que Nyong'o podría ser la nueva Helena de Troya, uno de los primeros en criticar la decisión fue el magnate sudafricano Elon Musk.

El dueño de SpaceX y Telsa no se guardó nada y se fue en lanza en ristre contra Nolan por la inclusión de la actriz en un casting que no ha terminado de ser confirmado.

o

Musk respondió a un post en el que citan una foto sobre la supuesta confirmación de la participación de la actriz en la cinta, en la que aseguran que Helena era griega.

El post citado en la red social de X dice: "Helena de Troya era griega. Me gusta que prácticamente no incluyeran a ningún griego en la película. Jaja".

Ante esto, el magnate comentó el post del fan molesto diciendo: "Chris Nolan ha perdido su integridad".

Varios usuarios han criticado las palabras de Musk diciendo que es el menos indicado para hablar del tema.

"Pero cuando los directores eligen a hombres y mujeres caucásicos para interpretar a egipcios, ¿eso demuestra integridad?", "Aparentemente, "integridad" es lo que hoy en día llaman una obsesión espeluznante con la pureza racial blanca", "Helena de Troya fue una figura mitológica, no un personaje histórico", son algunos de los comentarios.

La participación de Lupita no ha sido confirmada por ningún miembro de la producción de la película que se espera que llegue a los cines en el mes de julio.

Mientras tanto, los artistas ya confirmados para participar en la adaptación de Nolan son: Matt Damon como Ulises, Zendaya como la diosa Atenea protectora de Ulises, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Jon Bernthal es el Rey Menelao.

Otros actores que estarán en la cinta serán: Robert Pattison, Mia Goth, Jimmy Gonzales y el colombiano John Leguizamo.

Temas relacionados:

Elon Musk

Christopher Nolan

La Odisea

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto entregó un balance de los cambios en Venezuela al cumplirse un mes de la captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Entretenimiento

Ver más
David Beckham | Foto: EFE
David Beckham

Excompañero de David Beckham salió en defensa de Brooklyn acusando al exjugador de ser "obsesivo de la perfección"

Chris Hemsworth | Foto: EFE
Avengers: Doomsday

La increíble transformación física de Chris Hemsworth para su personaje en 'Avengers: Doomsday’

Tom Holland/ Spiderman - Fotos EFE
Spiderman

Falleció a los 38 años Alex Ortega, actor de doblaje que tuvo función clave en la película Spider-Man de Tom Holland en español

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Michael Waltz, embajador de Washington ante la ONU - Foto: AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Embajador de Washington ante la ONU aseguró que EE. UU. no está en guerra con Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Era el momento preciso para sacar al régimen, simplemente quitar a Maduro no acababa al régimen”: Exasesor de seguridad de Trump

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump sugiere que EE. UU. podría manejar el petróleo venezolano por mucho tiempo: "solo el tiempo lo dirá"

Los italianos excarcelados Alberto Trentini y Mario Burló. (EFE)
Presos políticos

Confirman que 24 personas incluido Alejandro González, exesposo de Rocío San Miguel, y los italianos Alberto Trentini y Mario Burló fueron excarceladas el lunes en Venezuela

Foto Grey Bull Rescue
María Corina Machado

Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

Combate de boxeo en Ghana, África, termina de forma extraña - Fotos: X
Boxeo

Inaudita situación: momento en que un boxeador gana por nocaut e inmediatamente en su celebración queda noqueado

Giorgia Meloni y Donald Trump se reúnen / FOTO: AFP
Giorgia Meloni

Giorgia Meloni dice que espera poder nominar a Trump al Nobel de la Paz si pone fin a la guerra en Ucrania

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre