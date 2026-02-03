Musk arremetió contra Christopher Nolan por la posibilidad de que Lupita Nyong'o sea la encargada de interpretar a Helena de Troya en 'La odisea'

La nueva adaptación de la famosa obra 'La Odisea' de Homero todavía no llega a los cines, pero ya causa bastante controversia en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento.

Esto debido a que en las últimas horas se ha revelado cuál sería la actriz encargada de darle vida a la famosa Helena de Troya en la adaptación del reconocido cineasta Christopher Nolan.

La encargada de darle vida a Helena de Troya sería la actriz kenianomexicana Lupita Nyong'o, reconocida por su papel en la cinta ganadora de premios Oscar '12 años de esclavitud' de 2013.

Luego de que se volviera viral el supuesto rumor de que Nyong'o podría ser la nueva Helena de Troya, uno de los primeros en criticar la decisión fue el magnate sudafricano Elon Musk.

El dueño de SpaceX y Telsa no se guardó nada y se fue en lanza en ristre contra Nolan por la inclusión de la actriz en un casting que no ha terminado de ser confirmado.

Musk respondió a un post en el que citan una foto sobre la supuesta confirmación de la participación de la actriz en la cinta, en la que aseguran que Helena era griega.

El post citado en la red social de X dice: "Helena de Troya era griega. Me gusta que prácticamente no incluyeran a ningún griego en la película. Jaja".

Ante esto, el magnate comentó el post del fan molesto diciendo: "Chris Nolan ha perdido su integridad".

Varios usuarios han criticado las palabras de Musk diciendo que es el menos indicado para hablar del tema.

"Pero cuando los directores eligen a hombres y mujeres caucásicos para interpretar a egipcios, ¿eso demuestra integridad?", "Aparentemente, "integridad" es lo que hoy en día llaman una obsesión espeluznante con la pureza racial blanca", "Helena de Troya fue una figura mitológica, no un personaje histórico", son algunos de los comentarios.

La participación de Lupita no ha sido confirmada por ningún miembro de la producción de la película que se espera que llegue a los cines en el mes de julio.

Mientras tanto, los artistas ya confirmados para participar en la adaptación de Nolan son: Matt Damon como Ulises, Zendaya como la diosa Atenea protectora de Ulises, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Jon Bernthal es el Rey Menelao.

Otros actores que estarán en la cinta serán: Robert Pattison, Mia Goth, Jimmy Gonzales y el colombiano John Leguizamo.