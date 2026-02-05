NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Atentado

Denuncian que el senador colombiano Jairo Castellanos fue víctima de un atentado en el departamento de Arauca

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Vehículo del esquema de seguridad de Jairo Castellanos | Foto impresión video: @@Carlosardilae
Medios locales también aseguran que la camioneta del esquema de seguridad del senador habría sido robada.

La senadora y candidata presidencial colombiana Paloma Valencia denunció este jueves un atentado contra el senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca.

Según reportó Valencia en su cuenta en la red social de X: "Hablan del esquema de seguridad asesinado y nadie sabe del paradero del senador. Oramos por todos y por la vida del senador".

De acuerdo con varios medios colombianos, el vehículo del esquema de seguridad de Castellanos habría sido atacado en el municipio Tame, en Arauca.

Hasta ahora se desconoce el paradero del senador del partido ASI y su estado de salud tras el atentado, pero se dice que uno de sus escoltas resultó asesinado en el incidente.

Medios locales también aseguran que la camioneta del esquema de seguridad del senador habría sido robada, además de que los responsables del atentado se habrían llevado a un ingeniero y al asistente de Castellanos.

