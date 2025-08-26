Consulado de Estados Unidos le indicó al Gobierno de Curazao que uno sus destructores no pasará por su puerto este jueves

El Consulado de Estados Unidos informó este martes al gobierno de Curazao que el buque USS Jason Dunham no visitaría la isla este jueves, según fuentes del gobierno de Curazao.

“Durante la conferencia de prensa del lunes 25 de agosto, el primer ministro Pisas anunció que se esperaba que el USS Jason Dunham visitara el puerto de Curazao el jueves 28 de agosto. El martes 26 de agosto, el Consulado de EE. UU. informó al gobierno de Curazao que, en definitiva, el USS Jason Dunham no visitaría las aguas territoriales de Curazao. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud para que otro buque de guerra visite nuestro puerto”, precisaron.

“El gobierno de Curazao se mantiene en estrecho contacto con el Consulado de EE. UU. e informará al público en cuanto se produzcan novedades”, añadieron las fuentes.

El anuncio se conoce luego que, durante una conferencia de prensa, el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, anunciara en un primer momento la llegada del buque destructor de la Armada de Estados Unidos a la isla el jueves 28 de agosto.

El USS Jason Dunham, de la Armada de Estados Unidos, forma parte de los esfuerzos internacionales contra el terrorismo y el tráfico de drogas.

Según declaraciones del mandatario, el pasado 15 de agosto Curazao recibió información sobre el estacionamiento de flotas marítimas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela.

Pisas hizo un llamado a la población para mantener la calma y evitar realizar viajes a Venezuela hasta nuevo aviso.

El primer ministro enfatizó que las operaciones antidrogas en el Caribe se han estado llevando a cabo durante más de una década con la participación de Estados Unidos, Francia y Países Bajos.

"El Servicio de Seguridad Nacional está en contacto continuo con nuestros socios internacionales y hasta ahora no hay indicios de combate directo", aseguró Gilmar Pisas. No obstante, destacó que la presencia militar es una medida preventiva.

Curazao, una isla perteneciente a los Países Bajos, aunque con estatus de país autónomo, se encuentra a aproximadamente 65 kilómetros al norte de la península de Paraguaná, en el estado venezolano de Falcón. Esta proximidad geográfica ha facilitado históricamente un intenso intercambio comercial, cultural y migratorio entre ambas regiones.

La capital de Curazao, Willemstad, es reconocida por su arquitectura colonial de estilo holandés y su estratégico puerto. La isla se ha consolidado como un importante destino turístico en el Caribe y un destacado centro financiero y comercial regional.