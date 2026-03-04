NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"En enero le quitaron a Maduro, ahora le han quitado a Jameneí": ministro de Exteriores de Israel cargó nuevamente contra Pedro Sánchez

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El diplomático israelí ha lanzado mensajes contra el dirigente español por su negativa a que EE. UU. use bases españolas para atacar al régimen de Irán.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, cargó nuevamente el martes contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mediante las plataformas de redes sociales.

En un mensaje en su cuenta de X, Saar se preguntó qué hará ahora "el pobre Sánchez" que "le han quitado a Jameneí", en relación al ayatolá asesinado durante los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán.

"En enero le quitaron a Sánchez Castejón a Maduro. Ahora le han quitado a Jameneí. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?", escribió el diplomático en la red social junto con una foto de Jameneí y del dictador venezolano, quien fue capturado por Washington en una operación en Caracas a comienzo de año.

El lunes, Saar publicó otro mensaje en la misma plataforma digital cuestionado si el dirigente socialista español está en el "'lado correcto' de la historia" luego de que éste afirmara que Estados Unidos no usará las bases militares en España para sus operaciones contra el régimen iraní.

"Primero Hamás les agradecen a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradecen. ¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?", escribió Saar.

El mensaje estaba acompañado de una captura de pantalla de un mensaje de la Embajada iraní en España de apoyo a Sánchez, en el que se leía "Irán reconoce plenamente y respeta" la postura adoptada por el Gobierno español de que Estados Unidos no use las bases en territorio español para su operación contra Irán, argumentando que "está en consonancia con el derecho internacional".

El 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica en conjunto con Israel para atacar el régimen iraní, acabando con su máxima cabeza, el ayatolá Alí Jameneí, y otras importantes figuras.

Ante la operación, el régimen tomó represalias y terminó por agravar la situación en Medio Oriente.

Este miércoles, Sánchez optó por plantar cara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está molesto por la negativa de permitir a su país usar bases españolas para atacar Irán.

"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra", dijo Sánchez en una declaración en el Palacio de la Moncloa en Madrid, al día siguiente de que Trump acusara a España de haberse comportado "de manera terrible" en esta crisis.

