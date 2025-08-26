Curazao confirma llegada de buque destructor de la Armada de Estados Unidos a la isla

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pizar, confirmó que este jueves 28 de agosto llegará a la isla caribeña el primer buque estadounidense como parte de la flota desplegada en la región.

Se trata del USS Jason Dunham, un buque destructor de la Armada de Estados Unidos, que forma parte de los esfuerzos internacionales contra el terrorismo y el tráfico de drogas.

Según declaraciones del mandatario, el pasado 15 de agosto Curazao recibió información sobre el estacionamiento de flotas marítimas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela. Sin embargo, aún no hay detalles sobre la fecha de llegada de otros buques a la zona.

Pizar ha hecho un llamado a la población para mantener la calma y evitar realizar viajes a Venezuela hasta nuevo aviso.

El primer ministro enfatizó que las operaciones antidrogas en el Caribe se han estado llevando a cabo durante más de una década con la participación de Estados Unidos, Francia y Países Bajos.

"El Servicio de Seguridad Nacional está en contacto continuo con nuestros socios internacionales y hasta ahora no hay indicios de combate directo", aseguró Pizar. No obstante, destacó que la presencia militar es una medida preventiva.

Curazao, una isla perteneciente a los Países Bajos, aunque con estatus de país autónomo, se encuentra a aproximadamente 65 kilómetros al norte de la península de Paraguaná, en el estado venezolano de Falcón. Esta proximidad geográfica ha facilitado históricamente un intenso intercambio comercial, cultural y migratorio entre ambas regiones.

La capital de Curazao, Willemstad, es reconocida por su arquitectura colonial de estilo holandés y su estratégico puerto. La isla se ha consolidado como un importante destino turístico en el Caribe y un destacado centro financiero y comercial regional.