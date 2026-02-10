NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Cuba

China asegura que ayudará a Cuba "en la medida de nuestras posibilidades" ante escasez de combustible

febrero 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Agencia Reuters
Aviones / FOTO: AFP
Aviones / FOTO: AFP
La falta de combustible tras la presión de Estados Unidos a Venezuela para no llevar más petróleo a la isla ha provocado inconvenientes en los vuelos desde y hacia el país.

Ausencia de transporte público, racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia: Cuba comenzó a aplicar medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que golpea a su población, ante la ausencia de petróleo.

Una de las medidas fue anunciarles a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible quedará congelado durante un mes a partir del lunes a medianoche y pidió a las aerolíneas que operan en Cuba hacer una escala al salir de la isla para reabastecerse.

o

Ante esto, Air Canada dijo que suspendía los vuelos a Cuba. En los próximos días, enviará aviones vacíos para recoger a unos 3.000 clientes en Cuba y llevarlos a casa.

Entre tanto, varias compañías, como Air France, Iberia o Air Europa ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otra naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones.

Sobre esta crisis de combustible en Cuba habló el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que aseveró estar dispuestos a apoyar a la isla: "China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y se opone a la injerencia extranjera".

o

"Siempre proporcionaremos apoyo y ayuda a la parte cubana en la medida de nuestras posibilidades", añadió en rueda de prensa Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Además, aseguró que no se han recibido informes de ciudadanos chinos varados en Cuba debido a la suspensión de vuelos a ese país por la escasez de combustible para aviones, tras el bloqueo de Estados Unidos a los envíos desde Venezuela.

