NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Milán

El descarrilamiento de un tranvía en Milán dejó víctimas fatales y decenas de heridos

febrero 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
Accidente tranvía - Foto referencia: EFE
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, el tranvía invadió la vía contraria y avanzó llevándose a varios peatones por delante hasta que choco con un muro.

El descarrilamiento de un tranvía en Milán provocó un grave accidente en la tarde de este viernes, luego de chocar con un muro, dejando como saldo dos personas sin vida y más de 30 heridos, según la información compartida por las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:00 hora local entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cuando el transporte ferroviario se descarriló, llevándose por delante a varias personas que circulaban por el lugar en aquel momento.

Según la información compartida recientemente por las autoridades locales, este accidente ha dejado como saldo dos víctimas fatales, un pasajero del tranvía y un transeúnte, y cerca de 37 personas heridas.

"Por suerte, era un momento en el que no había mucha gente, pero imaginen que la tragedia podría haber sido aún mayor", expresó Giuseppe Sala, el alcalde de Milán.

Por su parte, Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, envió un mensaje de solidaridad con los familiares de las personas fallecidas y expresó sus deseos de pronta recuperación a aquellas que se encuentran en los centros hospitalarios.

“Mi más sentido pésame por el grave accidente ocurrido en Milán. Mi pésame personal y el de todo el Gobierno a las familias de las víctimas. Mi solidaridad con la ciudad de Milán y mis más sinceros deseos de pronta y completa recuperación para los heridos”, indicó en su cuenta X.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

En cuanto a las investigaciones preliminares y la información compartida por parte del alcalde de Milán, Giuseppe Sala, los hechos no parecen tener relación con temas técnicos, debido a que el tranvía llevaba tan solo un año en funcionamiento y no iba con exceso de velocidad.

“No parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino algo relacionado con el conductor", expresó Sala.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, basada en videos e imágenes que circulan en redes sociales, el tranvía invadió la vía contraria y avanzó llevándose a varios peatones por delante hasta que chocó con un muro.

Temas relacionados:

Milán

Accidente

Italia

Ferrocarril

Más noticias

