"Mándele ya una carta de renuncia al Senado para que pueda salir a hacer la campaña que quiere": Mauricio Cárdenas cuestiona a Petro por su participación en política

La elección presidencial en Colombia ha generado controversia por la participación del presidente Gustavo Petro en actividades de campaña, práctica prohibida por la legislación colombiana.

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, solicitó públicamente que el mandatario renuncie si desea continuar apoyando al candidato de izquierda Iván Cepeda.

"La ley impide que el presidente en ejercicio ejerza funciones proselitistas. El presidente de Colombia no puede salir a hacer campaña, no puede estar en la calle impulsando el candidato de su preferencia", declaró Cárdenas en entrevista con NTN24.

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El exfuncionario señaló que Petro ya habría violado esta norma la semana pasada al hacer campaña en plaza pública y mostrar el tarjetón con su preferencia electoral.

En ese sentido, le envió un mensaje directo al mandatario: “Si usted lo quiere hacer, renuncie, mándele ya una carta de renuncia al Senado de la República, que el Senado se la tramite y se la acepte para que usted se pueda salir a hacer la campaña que quiere”.

Según Cárdenas, la situación es "gravísima" para la democracia colombiana porque "la diferencia en términos de votos no es tan grande" y el gobierno, con su maquinaria y presupuesto, podría "inclinar la balanza".

El exministro advirtió que Petro podría utilizar recursos estatales como "aviones, helicópteros, capacidad de organización de eventos" para favorecer a Cepeda.

“Ellos saben que como están las cosas hoy, gana Abelardo, gana la oposición, pero que para ellos poder ganar tiene que ocurrir algo extraordinario, y eso extraordinario es un presidente en la calle ofreciendo beneficios a quienes voten. Es decir, poner esas maquinarias políticas al servicio de su causa. Y los recursos del estado, pues son mucho más grandes que los recursos de cualquier campaña de oposición”, añadió.

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En la primera vuelta electoral, Abelardo de la Espriella obtuvo 600 mil votos de ventaja sobre Cepeda. Cárdenas proyecta que, desde el punto de vista aritmético, De la Espriella tiene ventaja porque de 1.600.000 votos obtenidos por Paloma Valencia en la consulta, "un porcentaje muy importante se va a ir" hacia el candidato opositor.