NTN24
Martes, 02 de junio de 2026
Martes, 02 de junio de 2026
Elecciones en Colombia

"Mándele ya una carta de renuncia al Senado para que pueda salir a hacer la campaña que quiere": Mauricio Cárdenas cuestiona a Petro por su participación en política

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas pidió públicamente en NTN24 que el mandatario renuncie si desea continuar apoyando al candidato de izquierda Iván Cepeda.

La elección presidencial en Colombia ha generado controversia por la participación del presidente Gustavo Petro en actividades de campaña, práctica prohibida por la legislación colombiana.

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, solicitó públicamente que el mandatario renuncie si desea continuar apoyando al candidato de izquierda Iván Cepeda.

"La ley impide que el presidente en ejercicio ejerza funciones proselitistas. El presidente de Colombia no puede salir a hacer campaña, no puede estar en la calle impulsando el candidato de su preferencia", declaró Cárdenas en entrevista con NTN24.

o

El exfuncionario señaló que Petro ya habría violado esta norma la semana pasada al hacer campaña en plaza pública y mostrar el tarjetón con su preferencia electoral.

En ese sentido, le envió un mensaje directo al mandatario: “Si usted lo quiere hacer, renuncie, mándele ya una carta de renuncia al Senado de la República, que el Senado se la tramite y se la acepte para que usted se pueda salir a hacer la campaña que quiere”.

Según Cárdenas, la situación es "gravísima" para la democracia colombiana porque "la diferencia en términos de votos no es tan grande" y el gobierno, con su maquinaria y presupuesto, podría "inclinar la balanza".

El exministro advirtió que Petro podría utilizar recursos estatales como "aviones, helicópteros, capacidad de organización de eventos" para favorecer a Cepeda.

“Ellos saben que como están las cosas hoy, gana Abelardo, gana la oposición, pero que para ellos poder ganar tiene que ocurrir algo extraordinario, y eso extraordinario es un presidente en la calle ofreciendo beneficios a quienes voten. Es decir, poner esas maquinarias políticas al servicio de su causa. Y los recursos del estado, pues son mucho más grandes que los recursos de cualquier campaña de oposición”, añadió.

o

En la primera vuelta electoral, Abelardo de la Espriella obtuvo 600 mil votos de ventaja sobre Cepeda. Cárdenas proyecta que, desde el punto de vista aritmético, De la Espriella tiene ventaja porque de 1.600.000 votos obtenidos por Paloma Valencia en la consulta, "un porcentaje muy importante se va a ir" hacia el candidato opositor.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Campaña presidencial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Advertencias en Colombia previo a la segunda vuelta presidencial: "Quien se atreve a desconocer un resultado es porque tiene un ánimo de tiranía"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenían que dar una respuesta al acto de los helicópteros de EE. UU.": Antonio de la Cruz sobre toma de la casa de Leopoldo López por parte del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Mándele ya una carta de renuncia al Senado para que pueda salir a hacer la campaña que quiere": Mauricio Cárdenas cuestiona a Petro por su participación en política

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Que Gustavo Petro no acepte los resultados “no ayuda con la confianza de los votantes”: Jason Marczak

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Política

Ver más
Volodímir Zelensky | Foto EFE
Volodímir Zelenski

Presidente Zelenski insta a Trump a abordar la invasión rusa durante la cumbre con Xi Jinping en China

Xi Jinping recibe en Pekín al presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

"La relación va a ser mejor que nunca": el mensaje de Trump a Xi Jinping en histórico encuentro entre los dos mandatarios en Pekín

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Este fue un proceso que se aceleró de manera dramática": Luis Almagro alertó sobre los peligros que podría enfrentar Colombia similares a los de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Científico del Instituto Malbrán manipulando contenedores utilizados para diagnosticar el hantavirus de los Andes - Foto: AFP
hantavirus

Según la Organización Mundial de la Salud, el primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haber sido a bordo o en escala

estrecho de Ormuz

Régimen de Irán niega que barcos mercantes con bandera de Estados Unidos hayan pasado por el estrecho de Ormuz en las últimas horas

La extenista Serena Williams. (EFE)
Serena Williams

Serena Williams emociona a sus fans con anuncio de su regreso al tenis profesional

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano. "Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau. El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó. Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”. "No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó. A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político. “No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó. El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto". Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".
Transición democrática

"No habrá república ni paz en Venezuela sin democracia y sin confianza, y esa confianza está siendo desplazada": Asdrúbal Aguiar sobre "paciencia" que pide Estados Unidos

Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

Arquero mundialista con la Selección de Irán fue capturado por el régimen islámico, denunció su esposa: "Está pagando el precio de su valentía"

Autoridades trinitenses inmovilizaron avión ucraniano - Foto referencia: Canva
Avión

Autoridades trinitenses inmovilizaron de manera temporal avión ucraniano que transportaba explosivos con destino a Libia

Donald Trump - Foto: EFE y Canva
Estados Unidos e Irán

“Aquí no ocurre ningún milagro y hay que seguir”: funcionaria de Israel ante la reciente publicación del The New York Times sobre el conflicto con el régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre