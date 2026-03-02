Este es el momento en el que un avión de combate de Estados Unidos se estrelló tras ser derribado por error en Kuwait

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que tres aviones de combate suyos, los cuales volaban en apoyo a la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán en Medio Oriente, cayeron sobre Kuwait debido a un “aparente incidente de fuego amigo”.

Según el Centcom, las aeronaves involucradas eran tres F-15E Strike Eagles, las cuales fueron derribadas por error por las defensas aéreas kuwaitíes, un incidente que fue reconocido por las autoridades de ese país.

Sobre los pilotos, el Comando Central informó que los “seis tripulantes se eyectaron de forma segura, han sido recuperados sanos y salvos y se encuentran en condición estable”.

Precisó, además, que la causa del incidente está bajo investigación.

El reporte del Ejército de Estados Unidos llegó luego de que videos divulgados en redes sociales mostraron el momento en el que un avión de combate se estrelló en Kuwait.

La grabación muestra cómo la aeronave cae en picada envuelta en llamas cerca de una base aérea de Estados Unidos en la zona. De acuerdo con la cadena CNN, el avión podría haberse estrellado a menos de 10 kilómetros de la base Ali Al Salem en Kuwait.

Los tres incidentes se producen en medio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán en Medio Oriente. La situación escaló en la zona después de que los bombardeos terminaron matando a la cabeza del régimen, el ayatolá Alí Jameneí, así como otras importantes figuras.