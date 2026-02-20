Así fue el momento en el que interceptaron un semisumergible con cargamento de drogas en el Pacífico

Las autoridades de México informaron que, gracias a una operación conjunta entre distintas dependencias nacionales, así como con colaboración del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos, se logró la incautación un semisumergible con aproximadamente 179 bultos de cocaína.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), el aseguramiento de la embarcación se realizó a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente), al sur suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, en el océano Pacífico.

Semar indicó que para llevar a cabo la incautación fue necesario un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

Durante el operativo también fueron detenidas tres personas, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica al arribo a puerto.

La incautación se desarrolló en el marco de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México.

En ella participaron, además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con Semar, se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.