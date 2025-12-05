NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Reencuentro

¿De qué hablaron Trump, Sheinbaum y Carney tras el sorteo del Mundial de fútbol 2026?

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney - Presidencia de México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney - Presidencia de México
Los líderes políticos habían acudido previamente a la capital estadounidense para el sorteo del torneo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro este viernes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Washington D. C.

Los líderes de Norteamérica habían acudido previamente a la capital estadounidense para el sorteo del Mundial de Fútbol, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias", aseguró Trump sobre la cita orbital en 2026.

o

Por su parte, la mandataria mexicana se pronunció al encuentro mediante su cuenta de X y aseveró que el tema comercial también fue abordado.

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales", escribió.

Trump, Sheinbaum y Carney participaron en un sorteo simulado en el que cada uno sacó el nombre de su país.

Tanto México como Canadá hacen parte del acuerdo de libre comercio T-MEC junto a Estados Unidos, pero ambas naciones están amenazadas por la dura ofensiva comercial lanzada por el presidente Trump a nivel mundial.

El desafío para los dos vecinos de Estados Unidos es renegociar términos lo más favorables posibles en dicho marco.

o

Canadá también deberá lograr establecer un diálogo roto en octubre debido a una campaña publicitaria televisiva contra el aumento de los aranceles que indignó a Trump.

El país es el segundo socio comercial de Estados Unidos, así como un importante proveedor de acero y aluminio para empresas, especialmente en el sector automotor.

Por su parte, México enfrenta una situación económica compleja este 2025 debido a las incertidumbres relacionadas con la política comercial estadounidense, su principal socio comercial a donde envía más del 80% de sus exportaciones.

La reunión de este viernes entre Trump y Sheinbaum es la primera cara a cara entre ambos mandatarios enfrentados por la lucha antinarcóticos, ya que Estados Unidos le exige a México más compromiso.

Temas relacionados:

Reencuentro

Donald Trump

Claudia Sheinbaum

Canadá

Estados Unidos

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Política

Ver más
Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

Presión de Maduro asfixia a sus bases: Delatar bajo "inteligencia social" y otras tareas no tan "voluntarias"

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (EFE)
Marco Rubio

Lo que se sabe sobre el ‘cónclave’ en el que secretarios Rubio y Hegseth explicaron en el Congreso los ataques de EE. UU. en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Consejo Permanente de la OEA | Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

“Hay que mostrar un frente unido en el hemisferio y en todo el mundo”: nuevo embajador de EE.UU. ante la OEA sobre la lucha por la democracia en la región

Human Rights Watch | Foto: AFP
Rusia

Rusia declaró a la organización Human Rights Watch como “indeseable” y le prohibió operar en su territorio

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (AFP)
Elecciones en Honduras

¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe?

Toni Kroos junto al presidente del Real Madrid Florentino Pérez y Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania | Foto: EFE
Toni Kroos

El emotivo discurso de Toni Kroos al ser reconocido con importante distinción en el Santiago Bernabéu: “mi mundo de futbolista no es un mundo normal”

Atlético Nacional, el equipo mejor valorizado de los cuadrangulares - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional, el equipo más cotizado entre los clubes clasificados a los cuadrangulares finales de la liga en Colombia

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre