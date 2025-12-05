¿De qué hablaron Trump, Sheinbaum y Carney tras el sorteo del Mundial de fútbol 2026?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro este viernes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Washington D. C.

Los líderes de Norteamérica habían acudido previamente a la capital estadounidense para el sorteo del Mundial de Fútbol, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias", aseguró Trump sobre la cita orbital en 2026.

Por su parte, la mandataria mexicana se pronunció al encuentro mediante su cuenta de X y aseveró que el tema comercial también fue abordado.

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales", escribió.

Trump, Sheinbaum y Carney participaron en un sorteo simulado en el que cada uno sacó el nombre de su país.

Tanto México como Canadá hacen parte del acuerdo de libre comercio T-MEC junto a Estados Unidos, pero ambas naciones están amenazadas por la dura ofensiva comercial lanzada por el presidente Trump a nivel mundial.

El desafío para los dos vecinos de Estados Unidos es renegociar términos lo más favorables posibles en dicho marco.

Canadá también deberá lograr establecer un diálogo roto en octubre debido a una campaña publicitaria televisiva contra el aumento de los aranceles que indignó a Trump.

El país es el segundo socio comercial de Estados Unidos, así como un importante proveedor de acero y aluminio para empresas, especialmente en el sector automotor.

Por su parte, México enfrenta una situación económica compleja este 2025 debido a las incertidumbres relacionadas con la política comercial estadounidense, su principal socio comercial a donde envía más del 80% de sus exportaciones.

La reunión de este viernes entre Trump y Sheinbaum es la primera cara a cara entre ambos mandatarios enfrentados por la lucha antinarcóticos, ya que Estados Unidos le exige a México más compromiso.