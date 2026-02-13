Congresista de Estados Unidos asegura que el régimen de Cuba “está en su hora final”

La republicana y congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar escribió en su red social X que “el régimen castrista está en su hora final. Sin oxígeno económico y desde una posición de fuerza, el cambio de Cuba es inevitable”.

“Marco Rubio es lo mejor que le ha pasado a esta administración cuando se trata del hemisferio occidental, fíjense lo que paso con Venezuela, Marco Rubio sabe muy bien quienes son estos bandidos”, dijo la congresista, en una entrevista adjunta a su mensaje de X.

En sus declaraciones aseguró que “nadie es tan malo como los castristas (…) es inevitable que la libertad de Cuba llegue”. A su vez, reiteró que el régimen de Miguel Díaz Canel “ojalá coopere y sea una transición civil para que no haya una guerra civil, para que no haya más hambre de la que ya hay”.

Asimismo, recalcó que lo cubanos “estamos en el principio del fin (…) nosotros sabemos que hay un pueblo cubano que ya en el 11 de julio de hace unos cuantos años se tiro a la calle y dijo ‘quiero libertad’, nosotros sabemos que ese pueblo ya no aguanta más”.

“El gran mensaje al pueblo cubano es: sabemos que ahora está más oscuro que nunca, pero el amanecer llega cuando más oscuridad se ve y estamos más que dispuestos a ayudar al pueblo”, concluyó.

El discurso de Salazar se da en medio de la crisis humanitaria de Cuba, puesto que en el último mes se ha informado con más fuerza la ausencia de transporte público, racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia, medida que ha tomado la isla para enfrentar la crisis energética.

Cabe aclarar que la crisis afecta a 9,6 millones de habitantes, su situación se agravo después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero del 2026, puesto que el régimen venezolano le enviaba petróleo.

Adicionalmente, frente a la falta de cooperación del régimen cubano, el gobierno Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a la Habana.