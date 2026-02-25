Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

En las últimas horas se difundió el video de la vivienda donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', pasó sus últimas horas.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió el pasado domingo tras resultar gravemente herido durante el operativo militar en el que inicialmente fue capturado en el estado de Jalisco.

La residencia está ubicada dentro del exclusivo Tapalpa Country Club, un enclave privado de casas de fin de semana. Las imágenes muestran las habitaciones donde se observan bolsas con medicamentos y artículos religiosos.

En un altar improvisado se exhiben figuras de santos católicos, incluida la patrona de México, la Virgen de Guadalupe, así como San Judas Tadeo, considerado el patrono de las causas perdidas.

En la cocina, contenedores de comida para llevar cubren la encimera junto a una caja de fresas en descomposición, una botella de salsa, cartones de leche y botellas de agua.

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, se debió al seguimiento que las autoridades dieron a quien era considerada su pareja sentimental. Fue ella quien condujo al hallazgo del paradero del capo en Tapalpa, estado de Jalisco.

Las autoridades no profundizaron en la identidad de la mujer que acompañó, horas antes de su captura y muerte, a alias 'El Mencho'; sin embargo, se trataría de Guadalupe Moreno Carrillo, quien habría sido la pieza que permitió a los organismos de inteligencia localizar al líder del CJNG.

Aunque no hay datos oficiales, se cree que Moreno Carrillo tiene entre 50 y 54 años y que se presentaba en Tapalpa como empresaria. En 2023, la mujer fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo acusaciones de colaborar con la estructura financiera del grupo criminal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el martes durante su Discurso sobre el Estado de la Unión la caída del líder criminal. El mandatario aseguró que los servicios de inteligencia de EE. UU. jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano le localizara y abatiera

"Derrocamos a un líder de un cartel siniestro", mencionó Trump durante su discurso. "Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos" en América Latina, aseveró Trump, quien se congratuló también por la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos en enero.