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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Gobierno de Estados Unidos

Gobierno Trump acusa a prestigiosa universidad de discriminar a estudiantes blancos y asiáticos

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Basándose en los datos de admisión, alega que "los estudiantes negros e hispanos tienen muchas más probabilidades de ser admitidos".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el jueves a la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale de supuestamente discriminar a candidatos blancos y asiáticos.

Esto tras una investigación sobre las prácticas de diversidad en esta institución de élite, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo.

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En paralelo, elñl presidente Donald Trump libra una campaña contra las universidades estadounidenses, a las que acusa de promover una ideología "woke", término es utilizado para referirse políticas de extrema izquierda.

"Documentos internos de Yale muestran que su dirección seleccionó intencionalmente a los candidatos en función de su raza", declaró el Departamento de Justicia en un comunicado.

Basándose en los datos de admisión, alega que "los estudiantes negros e hispanos tienen muchas más probabilidades de ser admitidos en Yale que los blancos o asiáticos con los mismos resultados en los exámenes".

En 2023, la Corte Suprema dictaminó que las medidas de discriminación positiva, que las universidades venían aplicando desde hacía años para favorecer la diversidad en sus procesos de selección, eran ilegales.

Ahora, el Departamento de Justicia sostiene que Yale no se ha ajustado a esta decisión y ha seguido con las admisiones basadas en el origen de los postulantes.

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Antes de considerar posibles acciones legales, el Departamento asegura que quiere "llegar un acuerdo de resolución amistosa con la universidad" para que esta se ponga "en conformidad con la ley".

La semana pasada, la administración Trump lanzó un señalmiento similar contra la Facultad de Medicina de la Universidad de California.

El mandatario les exige que acepten modificaciones en sus planes de estudios, sus políticas de admisión u otros aspectos de su funcionamiento.

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