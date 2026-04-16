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Jueves, 16 de abril de 2026
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Cuando Venezuela sea libre, "Cuba y Nicaragua también serán liberados": Vente Venezuela sobre concentración masiva en España

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La líder democrática venezolana fue recibida por la primera ministra italiana previo a su agenda en Madrid, donde participará en concentración este sábado.

María Corina Machado, líder democrática venezolana y Premio Nobel de la Paz, iniciará este viernes 17 de abril una intensa agenda de cinco días en Madrid que incluye reconocimientos institucionales y un reencuentro masivo con la diáspora venezolana en España.

Machado fue recibida este jueves en el Palacio de Chile en Roma por la primera ministra italiana Georgia Meloni, antes de trasladarse a España donde cumplirá una intensa agenda.

Al respecto, José Antonio Vega, coordinador de Vente Venezuela en España, anticipó que el evento será "algo sin precedentes" y espera la asistencia de "decenas de miles" de personas.

Vega recordó que el 17 de agosto de 2024, durante una concentración simultánea en 400 ciudades del mundo, la Puerta del Sol ya había reunido a decenas de miles de venezolanos, pero esta vez será "con la presencia de la líder María Corina Machado, hoy premio Nobel de la paz".

Según Vega, ya están confirmadas familias que viajarán en autobuses desde distintos puntos de la geografía española, así como venezolanos provenientes de otros países europeos como Suecia, Noruega, Francia, Hungría e Italia.

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"Si bien tuvimos que huir por una u otra razón de nuestra tierra, de lo que nunca huimos fue de la responsabilidad de contribuir desde el espacio que sea con el rescate de la libertad", afirmó Vega, quien añadió que parte de la lucha ha sido "hacer que nuestra causa también se convierta en la causa de los países que nos ha abierto sus brazos y sus puertas, como ha sido España".

"Venezuela ha sido tomada por un entramado criminal que se ha apoyado por regímenes enemigos de las democracias occidentales", señaló Vega, quien agregó que lograr la libertad en Venezuela "va a significar el restablecimiento de la paz en la región".

Vega indicó que la líder sostiene que "la libertad en Venezuela será seguida" y que los venezolanos harán todo lo posible para que "también Cuba, para que también Nicaragua sean liberados y para que nunca más en nuestra región se establezca un régimen de la naturaleza que usurpa el poder en Venezuela".

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