Cuba insiste en que es un "aliado de EE. UU." y no una amenaza en la guerra contra las drogas

Cuba "no es una amenaza" para Estados Unidos, como alega el presidente Donald Trump, sino "un muro de contención" frente a las drogas enviadas desde Sudamérica hacia ese país, afirmó este martes un alto jefe militar de la isla.

"Ratificamos que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa el cCoronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint).

Poey subrayó que el bloqueo energético de Trump está afectando las labores de prevención y enfrentamiento al narcotráfico de Cuba, que actúa "como muro de contención en el mar" contra la droga que viaja desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

"Si hay alguien que tiene que estar preocupado" por una afectación de esa labor "es Estados Unidos", precisó.

Entretanto, Trump alega que La Habana representa "una amenaza excepcional" para Washington por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, que son aliados de la isla.

Poey destacó que el régimen ha cooperado históricamente con Estados Unidos en materia antidrogas, pero que, bajo la administración Trump, esa cooperación "se ha limitado al intercambio de información en tiempo real".

"No (...) hay una cooperación fluida", pero "aún en las circunstancias actuales (de escasez de combustible) seguimos protegiendo a Estados Unidos de ese mal que constituyen las drogas", agregó Poey.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras de Cuba, el primer coronel Ibey Daniel Carballo, advirtió que el bloque energético de Washington también puede afectar otros acuerdos firmados entre los dos países como uno sobre "salvamento marítimo".