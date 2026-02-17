NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
Cuba

Cuba insiste en que es un "aliado de EE. UU." y no una amenaza en la guerra contra las drogas

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Cuba - Pexels
Bandera de Cuba - Pexels
El jefe de la Dirección Antidrogas aseguró que Cuba actúa "como muro de contención en el mar" contra la droga que viaja desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Cuba "no es una amenaza" para Estados Unidos, como alega el presidente Donald Trump, sino "un muro de contención" frente a las drogas enviadas desde Sudamérica hacia ese país, afirmó este martes un alto jefe militar de la isla.

"Ratificamos que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa el cCoronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint).

Poey subrayó que el bloqueo energético de Trump está afectando las labores de prevención y enfrentamiento al narcotráfico de Cuba, que actúa "como muro de contención en el mar" contra la droga que viaja desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

o

"Si hay alguien que tiene que estar preocupado" por una afectación de esa labor "es Estados Unidos", precisó.

Entretanto, Trump alega que La Habana representa "una amenaza excepcional" para Washington por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, que son aliados de la isla.

Poey destacó que el régimen ha cooperado históricamente con Estados Unidos en materia antidrogas, pero que, bajo la administración Trump, esa cooperación "se ha limitado al intercambio de información en tiempo real".

"No (...) hay una cooperación fluida", pero "aún en las circunstancias actuales (de escasez de combustible) seguimos protegiendo a Estados Unidos de ese mal que constituyen las drogas", agregó Poey.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras de Cuba, el primer coronel Ibey Daniel Carballo, advirtió que el bloque energético de Washington también puede afectar otros acuerdos firmados entre los dos países como uno sobre "salvamento marítimo".

Temas relacionados:

Cuba

Estados Unidos

Narcotráfico

Sudamérica

Régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El mundo nos ve como un país con una inestabilidad política bárbara": analista político sobre mociones de censura contra el presidente de Perú

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata - Fotos: X
Viral

Viral en redes: director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata tras hacer un baile antes de recoger su diploma

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fuera de lugar | Foto referencia: AFP
Fútbol

La Ley Wenger: la polémica norma de fuera de juego que ha sido rechazada por los organismos del fútbol por ser demasiado "radical"

Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Congreso EE. UU. - Foto AFP
Estados Unidos

Estados Unidos pone fin al cierre parcial del gobierno federal: Congreso aprobó proyecto de financiación

Director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata - Fotos: X
Viral

Viral en redes: director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata tras hacer un baile antes de recoger su diploma

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Colombia

Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia de Colombia, denuncia amenazas en su contra por parte de la guerrilla del ELN

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre