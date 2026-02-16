NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

febrero 16, 2026
Por: Redacción Clic Verde
Programa: El Informativo
En medio de la crisis humanitaria que atraviesa Cuba hasta la fecha, informes y denuncias señalan que el régimen de ese país controla, desvía y, en ocasiones, vende donaciones humanitarias.

El manejo de las donaciones en Cuba es un tema de alta tensión política y frecuentes denuncias de irregularidades.

Aunque existen iniciativas recientes para enviar ayuda mediante flotillas, el destino final de estos recursos genera posturas enfrentadas.

Informes y denuncias señalan que el régimen cubano controla, desvía y, en ocasiones, vende donaciones humanitarias, incluyendo aquellas de flotillas y ayuda internacional, en lugar de distribuirlas gratuitamente.

De momento, según reportan diferentes ONG, existen varias misiones marítimas internacionales que se han movilizado hacia Cuba para entregar ayuda humanitaria ante la crisis energética y de suministros que enfrenta la isla.

Sobre este tema entran en escena cuestionados “activistas” que estarían organizando la ayuda humanitaria a la isla caribeña. No obstante, dicho asunto hace recordar que, durante el trayecto de la Flotilla Global Sumud en septiembre de 2025, circularon videos de activistas pro-palestinos bailando y escuchando música a bordo de los barcos.

Sectores críticos y medios cuestionaron estas imágenes, calificándolas de "espectáculo turístico" o "farsa", alegando que los activistas parecían estar de paseo en lugar de realizar una misión humanitaria seria.

Ante tal panorama surge la siguiente interrogante: ¿quiénes están detrás de las supuestas flotillas de ayuda humanitaria?

Al respecto, Esteban Román Alonso, analista geopolítico, dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24.

“Es un teatro, un asunto de querer satisfacer a la base izquierdista... La izquierda está atada al mito cubano por pura propaganda”, dijo.

Es de recordar que el Gobierno de México, encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum, simpatiza con la dictadura de Díaz-Canel. Por ende, ha reiterado su apoyo ante la crisis energética y de suministros que atraviesa la isla.

En ese sentido, la Armada de México transportó recientemente un cargamento de 800 toneladas de víveres, alimentos y artículos de primera necesidad.



El zar fronterizo Tom Homan - EFE
Migración

Enviado especial de Trump a Mineápolis anuncia fin de operación especial antimigratoria

Venezuela

"Es un régimen que se desploma y en el que se traicionan entre ellos mismos": Omar González, dirigente del Partido Vente Venezuela, tras un mes de la captura de Maduro

Jefe general de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos | Foto AFP
Migración

Quién es el comandante que lidera la ofensiva migratoria más dura del gobierno Trump

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

