¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

El manejo de las donaciones en Cuba es un tema de alta tensión política y frecuentes denuncias de irregularidades.

VEA TAMBIÉN "Muchas personas buscan comida en contenedores de basura": activista sobre crisis de alimentos y medicinas en Cuba o

Aunque existen iniciativas recientes para enviar ayuda mediante flotillas, el destino final de estos recursos genera posturas enfrentadas.

Informes y denuncias señalan que el régimen cubano controla, desvía y, en ocasiones, vende donaciones humanitarias, incluyendo aquellas de flotillas y ayuda internacional, en lugar de distribuirlas gratuitamente.

De momento, según reportan diferentes ONG, existen varias misiones marítimas internacionales que se han movilizado hacia Cuba para entregar ayuda humanitaria ante la crisis energética y de suministros que enfrenta la isla.

Sobre este tema entran en escena cuestionados “activistas” que estarían organizando la ayuda humanitaria a la isla caribeña. No obstante, dicho asunto hace recordar que, durante el trayecto de la Flotilla Global Sumud en septiembre de 2025, circularon videos de activistas pro-palestinos bailando y escuchando música a bordo de los barcos.

Sectores críticos y medios cuestionaron estas imágenes, calificándolas de "espectáculo turístico" o "farsa", alegando que los activistas parecían estar de paseo en lugar de realizar una misión humanitaria seria.

Ante tal panorama surge la siguiente interrogante: ¿quiénes están detrás de las supuestas flotillas de ayuda humanitaria?

Al respecto, Esteban Román Alonso, analista geopolítico, dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24.

VEA TAMBIÉN Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo o

“Es un teatro, un asunto de querer satisfacer a la base izquierdista... La izquierda está atada al mito cubano por pura propaganda”, dijo.

Es de recordar que el Gobierno de México, encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum, simpatiza con la dictadura de Díaz-Canel. Por ende, ha reiterado su apoyo ante la crisis energética y de suministros que atraviesa la isla.

VEA TAMBIÉN Se incendia refinería de petróleo en Cuba en medio de la crisis energética de la isla y la presión de Washington o

En ese sentido, la Armada de México transportó recientemente un cargamento de 800 toneladas de víveres, alimentos y artículos de primera necesidad.