Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado por una periodista sobre las declaraciones de la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente legítimo, pese a ser capturado en una operación militar de Washington en territorio venezolano.

En una entrevista la semana pasada con NBC News, Rodríguez dijo: "Puedo afirmar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Se los digo como abogada que soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes".

Ante esto el mandatario republicano fue consultado por una reportera a bordo del Air Force One y su respuesta fue que "ella tiene que decir eso. Políticamente tiene que decir eso". Además, aseguró que la encargada del régimen "está haciendo un buen trabajo".

La captura de Maduro tuvo lugar en Caracas durante la madrugada del 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos que terminó, además, con el arresto de la esposa del dictador, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York en donde se enfrentan la justicia del país norteamericano por narcoterrorismo y otros delitos.

Desde su arresto, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está "a cargo" del país y sostuvo que un grupo de funcionarios de su país ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

En ese entonces, dijo que Rodríguez, quien asumió el poder, podría pagar un precio "mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto".

El pasado 14 de enero, el mandatario republicano aseguró que sostuvo una llamada con la encargada del régimen chavista y dijo que Estados Unidos se la está "llevando muy bien con Venezuela".