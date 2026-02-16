"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

El dictador venezolano Nicolás Maduro solicitó este 16 de febrero ser incluido en el proyecto de Ley de Amnistía que se debate actualmente en la ilegítima Asamblea Nacional de su país.

Maduro realizó esta petición a través de una llamada telefónica desde su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde permanece recluido tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

Sobre este asunto, los periodistas Carla Angola y Gonzalo Sarasqueta hablaron en el programa Club de Prensa Washington de NTN24.

“En Venezuela no ha cambiado nada, existe la sospecha de que esa ley de amnistía busca salvar a los mismos miembros del cartel” de los soles, mencionó Angola.

A su turno, Sarasqueta, precisó: “La narrativa de Maduro ha cambiado, vemos como el julio del año pasado era tajante y filosa, meses después, habló de diálogo y ahora de amnistía”.

Y mencionó que la solicitud de Maduro en relación con la ley de amnistía "suena hasta ridículo".

La solicitud del exjefe del régimen venezolano fue comunicada inicialmente por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, quien confirmó que su padre busca beneficiarse de la medida de "pacificación real" propuesta por figuras como el fiscal de la dictadura Tarek William Saab.

De momento, el parlamento controlado por el chavismo discute una ley impulsada por la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, la cual excarcelaría a los presos políticos.

No obstante, sectores del chavismo ahora intentan que la medida ampare también a Maduro y sus funcionarios ante la justicia internacional.

Recordemos que el tirano Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y corrupción presentados por la Fiscalía de Manhattan en su audiencia inicial del 5 de enero.

La próxima comparecencia del autodenominado “presidente obrero” está programada para el 17 de marzo de 2026.

Mientras se posterga la aprobación final de la ley en la AN familiares de presos políticos se mantienen encadenados en Caracas exigiendo que el beneficio sea exclusivo para las víctimas de persecución política y no para los responsables de abusos estatales.