Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

El Congreso peruano convocó este martes una sesión extraordinaria para evaluar siete mociones de censura contra el presidente interino José Jerí, un abogado de 39 años que asumió el cargo tras la censura de Dina Boluarte.

La jornada parlamentaria se desarrolla en medio de cuestionamientos políticos y a menos de dos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril.

Las mociones de censura se originaron tras revelaciones periodísticas sobre reuniones no declaradas de Jerí con empresarios chinos y decisiones administrativas que generaron sospechas en el Congreso. Además, la Fiscalía abrió una investigación por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencia agravado, aunque hasta el momento no se han probado los delitos.

El mandatario ha salido al frente para explicar las visitas nocturnas registradas en el Palacio de Gobierno, muchas protagonizadas por jóvenes profesionales que posteriormente accedieron a contratos estatales.

En una entrevista televisiva, Jerí aseguró que se trató de "actividades vinculadas a operativos y al proceso de transferencia de gobierno" y rechazó cualquier insinuación de irregularidad.

La inestabilidad política peruana se ha convertido en una constante. Desde 2016, el país ha tenido seis presidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció ante presión del Congreso y acusaciones de corrupción; Martín Vizcarra (2018-2020), vacado por incapacidad moral; Manuel Merino (2020), quien renunció tras cinco días debido a protestas sociales; Pedro Castillo (2021-2022), destituido y detenido tras intentar un golpe de Estado; y Dina Boluarte (2022-2025), quien dejó el cargo tras un periodo de convulsión social.

Esta rotación presidencial evidencia que la mayoría de los jefes de Estado peruanos no logran completar sus cinco años de mandato constitucional. El embajador de Estados Unidos calificó recientemente la situación como "un pésimo mensaje hacia el mundo y los inversionistas".

Existe una diferencia técnica entre censura y vacancia. La censura es una medida parlamentaria dirigida principalmente contra funcionarios de confianza, como el presidente del Congreso, y su aprobación implica el cese inmediato del cargo con mayoría simple. La vacancia, en cambio, es un proceso constitucional que busca destituir al presidente de la República, requiere mayor número de votos (mayoría calificada) y su efecto es la salida definitiva del cargo presidencial.