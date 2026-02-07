Viral en redes: director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata tras hacer un baile antes de recoger su diploma

Por estos días, un graduado se ha hecho viral en redes sociales como X e Instagram tras recibir la orden de su director de repetir la caminata hacia el diploma.

El estudiante de bachillerato mostró su efusiva celebración mediante un baile que realizó antes de recoger su título, lo que llevó a la autoridad educativa a pedirle que repitiera el recorrido con solemnidad.

En el video se ve cómo el joven optó por efectuar la danza para celebrar, rompiendo el protocolo establecido para la entrega de diplomas.

Consecuentemente, el director de la institución intervino y le solicitó al graduado volver a realizar su entrada para recibir el título de manera tradicional.

La situación se registró en un evento de la escuela secundaria John L. LeFlore Magnet, una escuela secundaria pública ubicada en la comunidad de Toulminville de Mobile, Alabama.

El clip, grabado por un asistente del acto ha generado opiniones dividadas en diversas plataformas digitales.

“Bien por los dos, el tipo no hizo un drama sino que sencillamente obedeció, por otra parte el directo no lo humilló, le habló al oído y le dejó una lección”, expresó una internauta en X.

“Me parece bien, Es una ceremonia seria. Si se permite que él lo haga todos lo van a hacer, más directores como ese, al final es un aprendizaje de vida”, recalcó otro internauta, también en X.

“Que aguafiestas, bueno, la verdad ya no sé a quién darle la razón. Hace poco se la daba al muchacho, me estoy haciendo vieja y conservadora”, reconoció otra usuaria de X.

El respeto al acto de graduación es un tema que genera debate entre la libertad de expresión y la etiqueta institucional, sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades educativas, existen razones estructurales por las cuales se exige un comportamiento ejemplar.