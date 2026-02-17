"El régimen en Cuba debe haberse dado cuenta que Trump es bastante paciente y generoso a las buenas (...) durarán muy poco a las malas": congresista Carlos Giménez

El congresista de Estados Unidos Carlos A. Giménez se refirió a la situación del régimen de Cuba y la presión que ejerce la Administración del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero en una operación militar.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el legislador republicano dijo que los dirigentes del régimen castrista "deben haberse dado cuenta que Trump es bastante paciente y generoso a las buenas", pero que, si siguen "retando" al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, "durarán muy poco a las malas".

"Trump los aniquilará en cuestión de segundos", sentenció Giménez en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Desde la captura de Maduro, Trump ha llamado a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque recientemente descartó una operación de cambio de régimen.

El mandatario republicano, que califica a Cuba como "una nación fallida", declaró a periodistas a bordo del Air Force One este 16 de febrero que no sería "necesario" una intervención en la isla caribeña.

La crisis en Cuba se agravó luego de la captura de Maduro y el fin de suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan petróleo.

A finales de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para la declaración de un "estado de emergencia" en relación con la "amenaza excepcional" que representa el régimen de Cuba para la seguridad nacional de su país.

La Administración norteamericana recrimina a las autoridades del régimen por "alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos", entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

Asimismo, señala a Cuba de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia", como también de ser una nación que "propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas".