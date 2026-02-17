"El mundo nos ve como un país con una inestabilidad política bárbara": analista político sobre mociones de censura contra el presidente de Perú

El Congreso de Perú debate este martes en sesión extraordinaria una moción de destitución del presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado en 10 años, a quien la fiscalía investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

La primera moción de censura fue aprobada con 71 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, según informó el Legislativo peruano.

Jerí fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida por el parlamento en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

El pedido de destitución se fundamenta en "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo. Durante el debate, congresistas señalaron: "El cargo de presidente de la república exige idoneidad ética y político, no basta cumplir las formalidades, se requiere una conducta pública irreprochable, transparencia absoluta, y responsabilidad frente al pueblo".

Al respecto, Alfonso Baella, analista político y periodista peruano, explicó que existen dos posturas legítimas en la opinión pública: quienes defienden la institucionalidad y buscan esclarecer los hechos, y quienes consideran prematuro remover al mandatario sin pruebas concretas de ilícitos, a solo ocho semanas de las elecciones.

"Si todavía no se ha aprobado ningún hecho concreto de corrupción, entonces no se puede remover a un mandatario a solamente ocho semanas de que se le entregue el gobierno al siguiente candidato electo", señaló Baella, quien advirtió que la destitución obedece a un cálculo político de bancadas que buscan "pescar a río revuelto" y acceder al gobierno en los últimos cuatro meses.

El analista subrayó que los más perjudicados serían los gobernadores regionales, quienes dependen del gobierno central para presupuesto y ejecución de obras públicas.

"El mundo entero nos ve como un país con una inestabilidad política bárbara", afirmó Baella, recordando que Perú ha tenido casi nueve presidentes en los últimos diez años.