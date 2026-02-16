NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Gobierno Petro

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El exministro de Seguridad en el Gobierno de Iván Duque, Diego Molano, y el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, coincidieron en NTN24 en que el presidente Petro ha tenido "muchas contradicciones" en su discurso.

En medio de una alarmante caída en la erradicación manual de cultivos de hoja de coca como política de la lucha antidrogas en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro volverá a utilizar glifosato en una nueva fase en la que participará Estados Unidos, pese a que el mandatario colombiano se había opuesto inicialmente a utilizar el herbicida.

Daniel Mejía, profesor e investigador, y exsecretario de Seguridad de Bogotá, reconocido por sus investigaciones en seguridad ciudadana, narcotráfico y políticas de drogas, y Diego Molano, analista y consultor de Seguridad, y exministro de Defensa de Colombia durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, analizaron este tema en La Noche de NTN24.

Mejía aseguró en primer lugar que había "muchas contradicciones en el discurso de Gustavo Petro" y aseguró a su vez que hay "mucho discurso y pocas acciones", de acuerdo con las alarmantes cifras relacionadas con los cultivos ilícitos.

El exsecretario de Seguridad de Bogotá dijo sobre las otras políticas que ha querido implementar Petro para combatir las drogas, que "no hay evidencia fuerte de que los programas de sustitución voluntaria y de desarrollo alternativo tengan un efecto sustancial sobre la reducción de cultivos ilícitos".

Molano, por su parte, considera que esta nueva fase de la lucha antidrogas no corresponde con un "compromiso real contra el narcotráfico" por parte de Petro, sino que es "una reacción bajo presión del mismo Petro, no para reducir los cultivos ilícitos y eliminar el problema del narcotráfico, sino para que lo saquen de la Lista Clinton".

El exministro de Defensa de Colombia aseveró que "lo más grave es que en todas negociaciones del proceso de la Paz Total, tanto con el ELN, las disidencias de las FARC, como con el Clan del Golfo, optaron por unos ceses al fuego en vastas regiones colombianas en donde nunca exigieron que la guerrilla dejara de cultivar, que destruyera los laboratorios y entregara información de las rutas".

La erradicación manual de cultivos de hoja de coca en Colombia, cabe resaltar, cayó recientemente en un 93%, mientras que en el final del Gobierno del presidente Iván Duque hubo un histórico logro de 130.147 hectáreas erradicadas en 2020 y 103.257 hectáreas en 2021.

Dicha estrategia tuvo una preocupante caída con la llegada del Gobierno Petro. El 2022 cerró con 68.893 hectáreas erradicadas; el 2023 bajó la cifra a 20.325; en el 2024 redujo aún más a 9.403, y en el último año, 2025, solo fueron erradicadas 8.051 hectáreas.

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

