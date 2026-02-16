NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Luis Alfredo Motta Domínguez enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero en Florida.

El régimen de Venezuela designó este lunes a Luis Alfredo Motta Domínguez como nuevo viceministro de seguimiento a la gestión del gobierno, un nombramiento que ha generado controversia internacional debido a las sanciones y acusaciones que pesan sobre el funcionario.

Motta Domínguez, militar retirado de la Guardia Nacional Bolivariana y exministro de Energía Eléctrica, es actualmente objeto de una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos por información sobre su paradero.

Su designación se oficializó mediante decreto firmado el pasado 9 de febrero, otorgándole un cargo de responsabilidad directa bajo la supervisión de Delcy Rodríguez.

El funcionario fue incluido en 2019 en la denominada lista Clinton por su presunta participación en actos de corrupción significativa durante su gestión como ministro.

o

Según las autoridades de EE. UU., Motta habría facilitado esquemas de sobornos y adjudicaciones irregulares de contratos por montos superiores a los 60 millones de dólares a empresas radicadas en Estados Unidos, lo que resultó en la prohibición inmediata de realizar transacciones con cualquier entidad bajo jurisdicción de Washington.

Actualmente, el exministro enfrenta un proceso judicial activo en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le imputan cargos de conspiración y lavado de dinero, convirtiéndolo en un objetivo prioritario de la justicia internacional.

Paralelamente a este nombramiento controvertido, el régimen venezolano eliminó por decreto siete programas sociales o misiones por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Estos programas, establecidos hace más de una década, tenían el objetivo declarado de supuestamente atender las necesidades básicas de la población vulnerable.

La reorganización afectó a organismos cuestionados por opacidad y corrupción que dependían del régimen.

Temas relacionados:

Venezuela

Delcy Rodríguez

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - AFP
Régimen cubano

Trump tilda a Cuba como "una nación fallida" y dice que "México va a dejar de enviarles petróleo"

Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Escena de Mi Pobre Angelito / FOTO: Instagram: @culkamania
Macaulay Culkin

“Mamá, pensé que teníamos tiempo”: Macaulay Culkin se pronuncia tras la muerte de la actriz Catherine O'Hara

Donald Trump - AFP
Régimen cubano

Trump tilda a Cuba como "una nación fallida" y dice que "México va a dejar de enviarles petróleo"

Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

Richard Páez, DT venezolano - Foto de referencia: EFE
Richard Páez

Primeras palabras del venezolano Richard Páez como técnico del Cúcuta Deportivo en Colombia: “Juegan como si estuvieran en segunda división”

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Ramón Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

"Casa por cárcel sigue siendo prisión, exigimos su libertad plena": hijo de Guanipa confirma que su padre está en Maracaibo y agradece labor de EE. UU. a favor de Venezuela

Eclipse solar anular | Foto Canva
Luna

La NASA explicó la razón de la cuasi-luna que ha venido acompañando al planeta Tierra durante décadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre