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Martes, 24 de marzo de 2026
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Condena

Declararon culpable a ciudadano de nacionalidad libanesa y siria que suministraba armas al ELN a cambio de cocaína

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Guerrilla del ELN - Foto: EFE
Guerrilla del ELN - Foto: EFE
Antoine Kassis, de 59 años, fue acusado de suministrar armas de grado militar desviadas del régimen de Bashar al-Assad en Siria al ELN.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un jurado federal condenó a un ciudadano de nacionalidad libanesa y siria por su participación en una conspiración de narcoterrorismo y por conspirar para brindar apoyo material al grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), catalogada como organización terrorista extranjera.

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Se trata de Antoine Kassis, de 59 años, quien fue acusado de suministrar armas de grado militar desviadas del régimen de Bashar al-Assad en Siria al ELN a cambio de cientos de kilogramos de cocaína.

Según las autoridades judiciales de Estados Unidos, Kassis utilizó su acceso de alto nivel al gobierno sirio bajo el régimen de Assad para traficar cocaína y armas.

“Kassis blanqueó las ganancias de su narcotráfico a través de la organización de un cómplice colombiano. Incluso después de la caída del régimen de Assad, Kassis tuvo acceso a armas que previamente le habían sido suministradas por gobiernos extranjeros, incluidos Rusia e Irán”, precisó el Departamento de Justicia.

Durante su enjuiciamiento, Kassis declaró ser primo de Assad y que colaboraba directamente con el general Maher Al-Assad, hermano del expresidente, así como con otros altos mandos militares sirios para la operación.

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De acuerdo con las investigaciones, Kassis pagaba al gobierno 10.000 dólares por kilogramo de cocaína importado a través del puerto de Latakia.

Finalmente, las pruebas presentadas demostraron que sus cómplices movieron casi 100 millones de dólares en menos de 18 meses, y lo hicieron para organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Hamás y otras.

Tras ser condenado, Kassis podría enfrentar una pena de 20 años y hasta cadena perpetua cuando se dicte sentencia el 2 de julio.

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