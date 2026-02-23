Grupo guerrillero ELN anunció "cese al fuego de forma unilateral" por elecciones en Colombia

Este lunes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral con motivo de las próximas elecciones en Colombia, en medio de un aumento de la violencia política.

El país sudamericano se encamina a elegir a congresistas, así como al sucesor del presidente Gustavo Petro, en unos comicios marcados por la violencia de los grupos al margen de la ley y el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe.

Se tienen previstas elecciones legislativas para el 8 de marzo, mientras que una primera vuelta presidencial para el 31 de mayo.

El "cese al fuego de forma unilateral" lo anunció el ELN mediante un comunicado divulgado en las redes sociales. La guerrilla colombiana suele anunciar tal medida en época electoral, así como en las festividades de diciembre.

El grupo guerrillero, que estuvo negociando la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, se atribuyó este mes un atentado contra el vehículo del senador de Alianza Verde Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus guardaespaldas, por negarse a detenerse en un retén ilegal.

Castellanos, que busca la reelección en los comicios legislativos, no viajaba en el momento del ataque.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el ELN es considerado una "fuente de amenaza" para las elecciones, en especial en las zonas rurales donde la presencia del Estado es escasa.

Asimismo, otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo y facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC representan una amenaza para la jornada.

"Nuestra preocupación central es sobre la libertad con que se desarrollarán esas elecciones en ciertas regiones del país", dijo la directora de la Defensoría, Iris Marín, al presentar un informe este lunes.

El texto precisa que durante el periodo preelectoral se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos.