NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Cese al Fuego

Grupo guerrillero ELN anunció "cese al fuego de forma unilateral" por elecciones en Colombia

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
ELN - Foto AFP
ELN - Foto AFP
Se tienen previstas elecciones legislativas para el 8 de marzo, mientras que una primera vuelta presidencial para el 31 de mayo.

Este lunes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral con motivo de las próximas elecciones en Colombia, en medio de un aumento de la violencia política.

El país sudamericano se encamina a elegir a congresistas, así como al sucesor del presidente Gustavo Petro, en unos comicios marcados por la violencia de los grupos al margen de la ley y el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe.

o

Se tienen previstas elecciones legislativas para el 8 de marzo, mientras que una primera vuelta presidencial para el 31 de mayo.

El "cese al fuego de forma unilateral" lo anunció el ELN mediante un comunicado divulgado en las redes sociales. La guerrilla colombiana suele anunciar tal medida en época electoral, así como en las festividades de diciembre.

El grupo guerrillero, que estuvo negociando la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, se atribuyó este mes un atentado contra el vehículo del senador de Alianza Verde Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus guardaespaldas, por negarse a detenerse en un retén ilegal.

Castellanos, que busca la reelección en los comicios legislativos, no viajaba en el momento del ataque.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el ELN es considerado una "fuente de amenaza" para las elecciones, en especial en las zonas rurales donde la presencia del Estado es escasa.

o

Asimismo, otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo y facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC representan una amenaza para la jornada.

"Nuestra preocupación central es sobre la libertad con que se desarrollarán esas elecciones en ciertas regiones del país", dijo la directora de la Defensoría, Iris Marín, al presentar un informe este lunes.

El texto precisa que durante el periodo preelectoral se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos.

Temas relacionados:

Cese al Fuego

ELN

Elecciones

Colombia

Violencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. (EFE)
El Mencho

Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

Alias El Mencho - AFP
México

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Claudia Sheinbaum y Carlos A. Giménez - AFP
Carlos A. Giménez

"Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba": congresista Carlos Giménez arremete contra la presidente de México

.
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Claudia Sheinbaum y Carlos A. Giménez - AFP
Carlos A. Giménez

"Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba": congresista Carlos Giménez arremete contra la presidente de México

Bug Hall - @Bug Hall
Actor

Así vive Bug Hall, quien interpretó a “Alfalfa” en 'Pequeños Traviesos', tras dejar la actuación: hizo un voto de pobreza

.
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía

Marte | Foto Canva
Marte

Estas son las impresionantes imágenes del cráter gigante en Marte que revela huellas de una antigua colisión

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Christian González | Foto AFP
Colombia

Un colombiano que se destacó como gran figura de su equipo hará historia al disputar su primer Super Bowl

Laura Fernández, presidente electa de Costa Rica - Foto: EFE
Elecciones en Costa Rica

La oficialista Laura Fernández fue electa presidente de Costa Rica con una amplia ventaja: prometió un "cambio profundo e irreversible"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre