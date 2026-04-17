NTN24
Viernes, 17 de abril de 2026
Viernes, 17 de abril de 2026
Presos políticos

Fueron excarcelados al menos 46 presos políticos acusados por el régimen de Venezuela de cometer delitos vinculados a la industria petrolera

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cárcel de Yare, en San Francisco de Yare, Venezuela - AFP
Cárcel de Yare, en San Francisco de Yare, Venezuela - AFP
Decenas de familiares acudieron a la entrada de Yare, un centro de detención ubicado a 75 KM de Caracas, con el objetivo de esperar las excarcelaciones.

El jueves, un grupo de al menos 46 presos políticos acusados por el régimen de Venezuela de cometer supuestos delitos vinculados a la industria petrolera quedaron en libertad.

De acuerdo con la agencia AFP, decenas de familiares acudieron a la entrada de Yare, un centro de detención ubicado a 75 KM de Caracas, con el objetivo de esperar las intermitentes excarcelaciones tras el anuncio de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro.

o

Y es que bajo presión de Washington, Rodríguez impulsó una ley de amnistía que anticipaba la excarcelación de cientos de personas detenidas en Venezuela por razones políticas, pero cientos de personas no resultaron beneficiadas y quedaron tras las rejas, según organizaciones de derechos humanos.

Entre los casos excluidos figura 'PDVSA Obrero', que abarca a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos del país, agentes policiales y personas sin relación directa con la estatal, quienes han sido acusadas de delitos como contrabando, sabotaje y corrupción.

Gilda Suárez, una mujer que se ve obligada a viajar 500 kilómetros desde Falcón para visitar a su hermano René, encarcelado en Yare desde hace nueve meses, dijo que espera la "liberación de muchos de los compañeros trabajadores de PDVSA".

o

"Todavía no nos han informado si va a salir, pero tenemos fe en Dios en que sí, que saldrán", dijo a la AFP.

Como el grupo no fue beneficiado con la ley de amnistía, se entablaron mesas de trabajo con el Parlamento mediante una comisión para atender casos que no contempla la ley, lo que ha permitido las excarcelaciones, según comentó Suárez.

"Estamos en espera porque tenemos días, meses en esto (...) casi que nos hemos mudado aquí a Caracas forzadamente para ver las liberaciones", añadió.

Tras salir de la cárcel, uno de los liberados dijo bajo condición de anonimato que 'PDVSA Obrero' es un "montaje" del régimen.

Temas relacionados:

Presos políticos

Excarcelaciones en Venezuela

Regimen chavista

Cárceles

Liberación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tic-tac, tic-tac: el reloj de Estados Unidos contra Miguel Díaz-Canel ya estaría corriendo; ¿le pasará lo mismo que a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos sufriendo más represión": expertas exponen la 'masacre silenciosa' en curso en Irán perpetrada por el régimen de los ayatolás

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
José Luis Rodríguez Zapatero | Foto AFP
José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero aplaude que el régimen venezolano reconozca “errores” y hace un pedido a EE. UU.

Cuba | Foto Canva
Cuba

La OMS lanza alerta por “preocupante” situación sanitaria en Cuba

Ataque de régimen de Irán a Israel.
Estados Unidos ataca a Irán

Régimen de Irán atacó con misil ciudad que alberga instalación nuclear de Israel: cerca de 60 personas resultaron heridas incluido un niño en estado grave

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Luis Rodríguez Zapatero | Foto AFP
José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero aplaude que el régimen venezolano reconozca “errores” y hace un pedido a EE. UU.

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna - Foto NASA
Artemis II

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna

Cuba | Foto Canva
Cuba

La OMS lanza alerta por “preocupante” situación sanitaria en Cuba

Ataque de régimen de Irán a Israel.
Estados Unidos ataca a Irán

Régimen de Irán atacó con misil ciudad que alberga instalación nuclear de Israel: cerca de 60 personas resultaron heridas incluido un niño en estado grave

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Cuba

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Rescate de un minero en Sinaloa (México) - Foto EFE
Rescate

"¿Tienes fe?: Aquí estamos": así encontró el Ejército de México a un minero atrapado en Sinaloa tras un trágico derrumbe

Estatua de Cristóbal Colón frente al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower en la Casa Blanca – Foto EFE
Gobierno de Donald Trump

Así quedó la estatua de Cristóbal Colon que Donald Trump ordenó instalar en la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre