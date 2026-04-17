Fueron excarcelados al menos 46 presos políticos acusados por el régimen de Venezuela de cometer delitos vinculados a la industria petrolera

El jueves, un grupo de al menos 46 presos políticos acusados por el régimen de Venezuela de cometer supuestos delitos vinculados a la industria petrolera quedaron en libertad.

De acuerdo con la agencia AFP, decenas de familiares acudieron a la entrada de Yare, un centro de detención ubicado a 75 KM de Caracas, con el objetivo de esperar las intermitentes excarcelaciones tras el anuncio de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro.

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Y es que bajo presión de Washington, Rodríguez impulsó una ley de amnistía que anticipaba la excarcelación de cientos de personas detenidas en Venezuela por razones políticas, pero cientos de personas no resultaron beneficiadas y quedaron tras las rejas, según organizaciones de derechos humanos.

Entre los casos excluidos figura 'PDVSA Obrero', que abarca a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos del país, agentes policiales y personas sin relación directa con la estatal, quienes han sido acusadas de delitos como contrabando, sabotaje y corrupción.

Gilda Suárez, una mujer que se ve obligada a viajar 500 kilómetros desde Falcón para visitar a su hermano René, encarcelado en Yare desde hace nueve meses, dijo que espera la "liberación de muchos de los compañeros trabajadores de PDVSA".

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"Todavía no nos han informado si va a salir, pero tenemos fe en Dios en que sí, que saldrán", dijo a la AFP.

Como el grupo no fue beneficiado con la ley de amnistía, se entablaron mesas de trabajo con el Parlamento mediante una comisión para atender casos que no contempla la ley, lo que ha permitido las excarcelaciones, según comentó Suárez.

"Estamos en espera porque tenemos días, meses en esto (...) casi que nos hemos mudado aquí a Caracas forzadamente para ver las liberaciones", añadió.

Tras salir de la cárcel, uno de los liberados dijo bajo condición de anonimato que 'PDVSA Obrero' es un "montaje" del régimen.