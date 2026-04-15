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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Música

“No sé hacer huevos, pero se hacer dinero”: Marcela Reyes se lanza como cantante

abril 15, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Sus primeros inicios fueron como dj, sin embargo, admitió que “soñaba con ser presentadora, actriz o cantante”.

Marcela Reyes, dj colombiana de guaracha, relata sus primeros inicios en la industria del entretenimiento donde ha ganado gran popularidad a nivel internacional.

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Recorriendo las calles de Nueva York, la artista colombiana reveló en exclusiva con On The Road con Mauro Giraldo que se lanzó a la industria de la música como cantante: “Ya grabé mi primera canción”.

Admitió que la clave para manifestar sus sueños es “siempre hablar con papá Dios, donde yo mire, siempre estoy pensando ‘gracias a Dios’, todo el tiempo estoy en agradecimiento constante”.

Sus primeros inicios fueron como dj, sin embargo, admitió que “soñaba con ser presentadora, actriz o cantante”, dijo en referencia a que ha podido materializar todos los sueños que ha planificado.

Por otro lado, destacó que desde que tiene uso de razón su mamá ha sido un pilar fundamental para lograr sus metas, puesto que “ella me empezó a meter un chip, ella me decía: salgase de la cocina que yo no la tuve para eso. Ella me programo, no sé hacer huevos, pero se hacer dinero”, resaltó.

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Finalmente, detalló que en Bogotá se dio su primer salto a la fama y no fue como dj, Reyes aseguró que “primero inicie actuando; me ponen un programa empiezo a presentar y ahí empiezo a relacionarme”, mencionó en la entrevista.

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