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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Acuerdo

Lo qué se sabe sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Irán en Medio Oriente

mayo 29, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Acuerdo entre EEUU e Irán - Canva
Acuerdo entre EEUU e Irán - Canva
La noticia sobre un memorando de acuerdo se conoció en momentos en los que ambas partes se lanzaron ataques esporádicos.

Al parecer, el régimen de Irán y Estados Unidos habrían alcanzado un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente. El documento, que debe ser validado por el presidente Donald Trump, extendería el alto el fuego por 60 días y establecería un marco para negociar una paz duradera.

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La noticia se conoció en momentos en los que ambas partes se lanzaron ataques esporádicos que pusieron en riesgo la frágil tregua que está vigente desde el mes pasado.

Sin embargo, las versiones de ambos bandos sobre dicho acuerdo marco son a menudo contradictorias, con discrepancias sobre qué incluye el texto y qué queda por ahora excluido.

¿Qué se sabe del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Fuentes de Estados Unidos confirmaron informes divulgados por el medio de comunicación Axios, en las que se indicaba que las partes alcanzaron un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

De acuerdo con lo propuesto en el marco, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz no tendría restricciones, incluidos pagos o intimidaciones.

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Además, el régimen islámico retiraría todas las minas en un plazo de 30 días y Estados Unidos levantaría su bloqueo naval a puertos del régimen si se reanuda el tránsito por el estratégico cruce marítimo, según los informes.

Ambas partes discrepan sobre quién tiene la última palabra sobre el acuerdo. Y es que mientras fuentes iraníes señalan que éste no sería definitivo hasta que fuese anunciado por Teherán, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, replicó que la decisión final recaería en Trump.

El tema del programa nuclear del régimen islámico también sigue siendo uno de los temas de gran importancia. En este punto, funcionarios iraníes señalan que se pospondrían a una fase posterior.

Según los informes, los puntos sobre las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán se discutirían durante los 60 días posteriores al memorándum.

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