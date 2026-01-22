Delcy Rodríguez cambió comandantes militares de algunas regiones tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Tras la caída de Nicolás Maduro, la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsó este miércoles 21 de enero una reorganización de la Fuerza Armada del país y nombró a 12 oficiales superiores en mandos regionales.

Se trata de una nueva movida en la milicia venezolana que realiza Rodríguez después de designar a un exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Un documento con copia de los nombramientos firmados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue divulgado por medios locales sin que el régimen chavista confirmara su autenticidad.

Sin embargo, el jefe del Comando Estratégico Operacional, cabeza operativa de la Fuerza Armada, felicitó mediante las redes sociales a cada uno de los generales nombrados para comandar 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI) en distintos estados del país.

La captura de Maduro tuvo lugar durante la madrugada del 3 de enero durante una operación militar estadounidense que terminó, además, con el arresto de la esposa del dictador, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York en donde se enfrentarán a la justicia del país norteamericano por narcoterrorismo y otros delitos.

Tras el derrocamiento, Rodríguez, quien fungía como vicepresidente del régimen, asumió el poder en Venezuela y, además de hacer cambios en la cúpula militar, ha realizado movidas en ministerios y entidades estatales.

Recientemente, apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, del último cargo que tenía en el régimen de Venezuela y lo reemplazó por un banquero educado en Estados Unidos.

En un mensaje en sus redes sociales, Rodríguez dijo que despidió a Saab, un empresario venezolano nacido en Colombia, del Centro Internacional para la Inversión Productiva (CIIP), encargado de atraer inversión extranjera.

Anteriormente, la nueva cabeza del régimen había anunciado la salida de Saab del Ministerio de Industrias y Producción, un cargo para el que Maduro lo designó en octubre de 2024, luego de su liberación de Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros. Washington lo había acusado de lavado de dinero.