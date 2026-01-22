NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez cambió comandantes militares de algunas regiones tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - AFP
Delcy Rodríguez - AFP
La nueva cabeza del régimen chavista nombró a 12 oficiales superiores en mandos regionales.

Tras la caída de Nicolás Maduro, la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsó este miércoles 21 de enero una reorganización de la Fuerza Armada del país y nombró a 12 oficiales superiores en mandos regionales.

Se trata de una nueva movida en la milicia venezolana que realiza Rodríguez después de designar a un exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

o

Un documento con copia de los nombramientos firmados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue divulgado por medios locales sin que el régimen chavista confirmara su autenticidad.

Sin embargo, el jefe del Comando Estratégico Operacional, cabeza operativa de la Fuerza Armada, felicitó mediante las redes sociales a cada uno de los generales nombrados para comandar 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI) en distintos estados del país.

La captura de Maduro tuvo lugar durante la madrugada del 3 de enero durante una operación militar estadounidense que terminó, además, con el arresto de la esposa del dictador, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York en donde se enfrentarán a la justicia del país norteamericano por narcoterrorismo y otros delitos.

Tras el derrocamiento, Rodríguez, quien fungía como vicepresidente del régimen, asumió el poder en Venezuela y, además de hacer cambios en la cúpula militar, ha realizado movidas en ministerios y entidades estatales.

o

Recientemente, apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, del último cargo que tenía en el régimen de Venezuela y lo reemplazó por un banquero educado en Estados Unidos.

En un mensaje en sus redes sociales, Rodríguez dijo que despidió a Saab, un empresario venezolano nacido en Colombia, del Centro Internacional para la Inversión Productiva (CIIP), encargado de atraer inversión extranjera.

Anteriormente, la nueva cabeza del régimen había anunciado la salida de Saab del Ministerio de Industrias y Producción, un cargo para el que Maduro lo designó en octubre de 2024, luego de su liberación de Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros. Washington lo había acusado de lavado de dinero.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Regimen chavista

Maduro capturado

Alto Mando Militar

nombramiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado en entrevista en NTN24
María Corina Machado

¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Hijo de Juan Pablo Guanipa, preso político venezolano, pide la liberación de su padre - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Adornos navideños con nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela – Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

"Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca

Hijo de Juan Pablo Guanipa, preso político venezolano, pide la liberación de su padre - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Adornos navideños con nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela – Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Cantante

Lo que se sabe del concierto póstumo de Yeison Jiménez en El Campín: así se llevará a cabo el show

Trump en redes - Foto EFE
Trump

Lanzamiento del celular dorado de 'Trump Mobile' se pospone: este es el precio con el que se comercializará

Nicolás Maduro al llegar a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Difunden imágenes a ras de suelo de Nicolás Maduro cuando llegó a aeropuerto de Nueva York luego de su captura en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre