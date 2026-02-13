NTN24
Rafael Romo

Portero de La Vinotinto fue villano y héroe en juego de Copa Libertadores en el que su equipo quedó eliminado

febrero 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Universidad Católica ante Juventud en Copa Libertadores - Foto: EFE
El guardameta de la selección venezolana cayó con su equipo en la fase previa de la Copa Libertadores.

El guardameta de la selección Vinotinto, Rafael Romo, quien fue titular durante las Eliminatorias Sudamericanas, tuvo un amargo encuentro por Copa Libertadores tras caer con su equipo y quedar eliminado del torneo continental en la fase previa.

Su equipo, Universidad Católica de Ecuador, cayó en la primera fase previa del torneo continental ante Juventud de Las Piedras de Uruguay, un equipo que por primera vez en su historia quiere llegar a la fase de grupos.

Romo fue una de las figuras, pero también uno de los responsables del empate que persistió durante los 90 minutos en el encuentro de este jueves en territorio ecuatoriano.

Cuando transcurrían 45 minutos de la primera parte, el portero venezolano salió a defender una pelota dividida y le propinó una dura patada al delantero rival en el área, lo que derivó en un penalti en su contra.

El guardameta fue señalado por su mala salida y provocar la falta que terminó en el tanto de ventaja para el club charrúa.

El encuentro terminó con un 4 a 3 a favor de los uruguayos, lo que forjó una definición desde el punto penal dado el resultado global de 4 a 4 tras el 1 a 0 a favor de los ecuatorianos en la ida.

No obstante, en la definición desde el punto penal, el portero nacido en Turén logró atajar de manera monumental un tiro, con una sola mano para poner en ventaja a su equipo. Sin embargo, Universidad Católica erró dos penales más y no logró clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

