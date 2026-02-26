Estados Unidos anuncia sanciones contra cinco altos cargos nicaragüenses

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la ministra de Trabajo y responsables de las áreas de inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones de Nicaragua, a los que acusa de "permitir la represión" del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los sancionados son la ministra Johana Vanessa Flores, los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz, la vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones Celia Margarita Reyes, y el jefe de la unidad de inteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez, informó el Departamento del Tesoro.

La ministra, en el cargo desde agosto, es acusada de permitir la "explotación" de trabajadores nicaragüenses y de la confiscación de propiedades de empresas extranjeras, así como "competencia desleal" a causa de las condiciones laborales reinantes en el país.

El mayor general Gutiérrez encabeza el directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, "considerado una de las estructuras más opacas del ejército", y responsable junto a los servicios de seguridad de "monitorear a manifestantes, periodistas, defensores de los derechos humanos y militares retirados", añade el texto.

La Unidad de Inteligencia Financiera está dirigida por oficiales militares, y le permite al gobierno "controlar y utilizar las instituciones a cargo de prevenir y perseguir el lavado de dinero para perseguir a opositores políticos", detalla el texto.

VEA TAMBIÉN Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas o

El Instituto de Telecomunicaciones y Correos es un "componente central" de un "amplio aparato de vigilancia y espionaje". Su directora general, Nahima Janett Díaz, ya fue sancionada en 2022, y ahora pasa a engrosar la lista su número dos, Celia Margarita Reyes.

Las sanciones implican que todos esos funcionarios no pueden realizar ningún tipo de transacción financiera o comercial en Estados Unidos, ni tener cuentas bancarias o acceder a servicios financieros de ese país.

"Este gobierno seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para hacer frente a quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio" añadió otro comunicado del Departamento de Estado.

"Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua", explicó el texto.