Lunes, 16 de febrero de 2026
Cine

Robert Duvall, estrella de 'El Padrino' y 'Apocalypse Now', murió a los 95 años

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Duvall ganó su premio de la Academia en 1983 por interpretar a un cantante de country fracasado en "Tender Mercies".

El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al afable abogado de la mafia en "El Padrino", murió a los 95 años.

Su muerte el domingo fue confirmada por su esposa Luciana Duvall.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en su casa", dijo la mujer.

"Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo", dijo Luciana Duvall.

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el público", agregó.

Duvall ganó un Óscar al mejor actor y fue nominado seis veces más. A lo largo de sus seis décadas de carrera, brilló tanto en papeles principales como secundarios, y finalmente se convirtió en director.

Además de El Padrino, se robó el show con su papel de un coronel apasionado por el surf en "Apocalypse Now".

Sin embargo, su interpretación del afable consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino" y el maniaco teniente coronel William Kilgore en la épica de la guerra de Vietnam de 1979 de Francis Ford Coppola, "Apocalypse Now", se convirtieron en sus interpreaciones más aclamadas.

Esta última, que le valió a Duvall una nominación al Oscar y lo convirtió en una estrella de verdad después de años de interpretar papeles menores.

"Me encanta el olor del napalm por la mañana", fue una de las frases más icónicas de su personaje amante de la guerra, con el torso desnudo, arrogante y que vestía un gran sombrero de vaquero negro.

La crítica de cine Elaine Mancini describió una vez a Duvall como "el actor más competente técnicamente, el más versátil y el más convincente de la pantalla en los Estados Unidos".

