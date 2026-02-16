Madre de Alexéi Navalni pide "justicia" para el opositor ruso después de que investigación europea concluyera que fue "envenenado" con una toxina presente en ranas dardo de Ecuador

Lyudmila Navalnaya, madre del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni, pidió "justicia" para su hijo luego de que una investigación de cinco países europeos concluyera que fue "envenenado" con una toxina.

"Esto confirma lo que ya sabíamos desde el principio. Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión, fue asesinado", dijo Navalnaya a la prensa al pie de la tumba de su hijo en Moscú.

Y añadió: "Creo que tomará algún tiempo, pero averiguaremos quién lo hizo. Por supuesto, queremos que eso ocurra en nuestro país y que prevalezca la justicia".

Navalni, activista anticorrupción y firme opositor del presidente ruso Vladímir Putin, murió en la cárcel el 16 de febrero de 2024, a los 47 años, en unas circunstancias que todavía no están claras.

"Ya dije que a quienes dieron esa orden se les conoce en todo el mundo, no hago más que repetirlo. Y queremos que quienes participaron sean identificados", insistió su madre.

Este lunes, decenas de personas se concentraron cerca de su tumba para el segundo aniversario de su muerte.

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos acusaron a Moscú de haber "envenenado" al opositor ruso con una "toxina rara" que se encuentra presente en las ranas dardo de Ecuador, según las conclusiones de la investigación publicadas el sábado.