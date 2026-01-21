NTN24
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos, según altos funcionarios de la Casa Blanca

enero 21, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
La nueva cabeza del régimen venezolano continúa bajo presión estadounidense con una flotilla de buques de guerra todavía agrupada frente a las costas venezolanas.

La nueva cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, quien fue nombrada como presidente interina por la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, tendría prevista una visita a Estados Unidos en los próximos días.

Así lo confirmaron las agencias Reuters y AFP este miércoles citando información de altos funcionarios estadounidenses.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Rodríguez visitaría pronto el país, pero no se ha fijado ninguna fecha, informaron ambos medios.

Cabe resaltar que Rodríguez todavía sigue sujeta a sanciones estadounidenses, incluida la congelación de activos.

La presión le ha permitido a Estados Unidos negociar la venta de petróleo venezolano, facilitado la inversión extranjera y liberado a docenas de presos políticos.

El viaje a Estados Unidos, que aún no ha sido confirmado por el régimen venezolano, podría destapar las fisuras al interior de la dictadura dado por la oposición de algunos miembros de línea dura de la dictadura como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

La visita de Delcy Rodríguez llegaría días después de que Trump recibiera a la líder de la democracia y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la Casa Blanca.

Sobre Delcy Rodríguez también pesa una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) desde 2018, cuando asumió como segunda al mando del régimen después de Nicolás Maduro.

La agencia Associated Press reveló que tuvo acceso a documentos que dan cuenta del seguimiento de la DEA sobre Delcy Rodríguez por su rol en el régimen.

El seguimiento sobre la nueva cara del régimen autoritario califica a Rodríguez como “objetivo prioritario” para la DEA, etiqueta que se le impone a aquellos con “impacto significativo” en el tráfico de drogas.

AP sostuvo que la DEA tiene un archivo “detallado” de Delcy Rodríguez en el que se evidencian acusaciones de su entorno cercano por narcotráfico y contrabando de oro. A su vez, aparece en registros de acusaciones contra Alex Saab, señalado testaferro de Maduro y arrestado en Estados Unidos en 2020.

Incluso, en uno de los documentos, un informante de la DEA señala a la sucesora de Maduro de lavar dinero a través de hoteles fachada en Isla Margarita.

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

