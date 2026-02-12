Asamblea Nacional del régimen venezolano discute este jueves la aprobación de la ley de amnistía para presos políticos

Este jueves 12 de febrero, la Asamblea Nacional del régimen venezolano debatirá un proyecto de ley de amnistía impulsado por Delcy Rodríguez.

La iniciativa ha sido cuestionada por diversas organizaciones no gubernamentales, que señalan la existencia de “contradicciones” en el texto.

Asimismo, consideran que su aprobación se está realizando con demasiada rapidez, ya que este tipo de leyes, afirman, requieren meses de análisis.

El parlamento controlado por el chavismo dio luz verde al proyecto en primera discusión la semana pasada.

Posteriormente, sostuvo encuentros con representantes de la sociedad civil, incluidas ONG y familiares de detenidos por razones políticas, para revisar el contenido del borrador.

La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la propuesta presenta inconsistencias fundamentales al referirse al “extremismo” pues, a su criterio, ese término descalifica anticipadamente a posibles beneficiarios de la amnistía y supone su culpabilidad penal.

Por su parte, activistas, ONG y familiares de detenidos han expresado inquietudes sobre la situación de los militares considerados presos políticos, el estatus de los exiliados y los períodos de detención que quedarían fuera del alcance de la ley.

Aunque la propuesta contempla casos desde 1999, abarcando los 27 años de gobiernos chavistas, el artículo 6 delimita su aplicación a diez momentos políticos específicos.

Estos van desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez hasta las manifestaciones surgidas tras la fraudulenta elección presidencial del 28 de julio de 2024 en la que el capturado por EE.UU., Nicolás Maduro, se autoproclamó “presidente de Venezuela”.

Hasta el momento, el número de presos políticos en Venezuela presenta variaciones significativas debido a un proceso de excarcelaciones en curso iniciado el 8 de enero de 2026.

De acuerdo con el balance más reciente de la Organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, hasta el 10 de febrero de 2026, se han verificado 431 excarcelaciones desde el inicio del proceso en enero.

A su vez, la mencionada organización sostiene que más de 600 opositores al régimen venezolano continúan tras los barrotes.

A pesar de que la dictadura venezolana ha reportado cifras de liberación superiores (mencionando hasta 800 personas), organizaciones de derechos humanos como Foro Penal solo contabilizan aquellas cuya libertad física ha sido comprobada.

La existencia de presos políticos en Venezuela se debe a un patrón de criminalización de la disidencia y represión estatal para neutralizar a críticos del oficialismo.