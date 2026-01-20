NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anunció giro de USD 300 millones por venta de petróleo hecha por Estados Unidos

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí, según AFP.

Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen venezolano, reportó este martes un ingreso de 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos atacó Venezuela el pasado 3 de enero y capturó a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la Justicia en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Desde entonces, Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales, ndlr). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales, según AFP.

La inyección busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

"Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario", añadió Rodríguez.

La economía venezolana ha mostrado una importante inestabilidad cambiaria que llevó el precio del dólar paralelo hasta 100% por encima de la tasa de cambio oficial.

Donald Trump anunció en las últimas semanas un “Gran Acuerdo Energético” tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

Trump, además, se reunió con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump al inaugurar la reunión.

Horas antes, el mandatario estadounidense dijo en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en Venezuela.

ExxonMobil y Conoco Phillips se retiraron en 2007, después de rechazar la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de que cedieran al Estado una participación mayoritaria en las operaciones locales.

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump, el martes en la noche, con el régimen venezolano encabezado, tras la captura de Nicolás Maduro, por Delcy Rodríguez.

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados. Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.

