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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Vladimir Padrino

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa del régimen de Venezuela: este es su reemplazo

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
En su reemplazo, la encargada del régimen dijo que fue designado Gustavo González López.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Vladimir Padrino López fue relevado como ministro de Defensa.

"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", dijo Rodríguez en X.

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Padrino, por quien Estados Unidos mantiene activa una recompensa de 15 millones de dólares, ocupaba el cargo de ministro de la Defensa del régimen en Venezuela desde el 24 de octubre de 2014.

En su reemplazo, la encargada del régimen chavista dijo que designó como nuevo jefe de la cartera a Gustavo González López.

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La salida de Padrino López es la última movida que hace Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

El pasado 25 de febrero, se desmontó otra pieza clave de esta tiranía: el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, quien presentó su renuncia a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la dictadura.

Aunque Delcy Rodríguez no precisó las causas de la destitución, dijo en su mensaje en X que espera que Padrino asuma "con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas".

Cabe mencionar que la justicia de Estados Unidos busca a Padrino López "por conspiración para distribuir cocaína".

El más buscado por Estados Unidos después de Diosdado Cabello

Padrino López, recordemos, mantiene su estatus como fugitivo de la justicia de los Estados Unidos, enfrentando graves cargos y una recompensa millonaria por su captura.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en la unión americana.

En ese contexto, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción estadounidense.

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