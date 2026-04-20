Millonarios confirma la lesión de Falcao por fractura; aún es indeterminado el tiempo que estará fuera de las canchas

Este lunes, por medio de un comunicado, Millonarios entregó detalles de la lesión que padece el delantero Radamel Falcao García, quien fue sustituido en la derrota 3 goles a 1 ante América, en el juego válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay Apertura 2026.

De acuerdo con la información compartida por el conjunto ‘Embajador’, tras realizarle los respectivos exámenes médicos al atacante samario, se determinó que padece una fractura en el arco cigomático. Esto, producto del choque que tuvo con el defensor del conjunto ‘escarlata’, Dany Rosero.

"Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el “Arco cigomático”, expresó el club por medio del oficio.

De igual manera, el club dejó claro que las próximas 48 horas serán esenciales para determinar el tiempo en el que Radamel Falcao estará alejado de las canchas producto de este golpe.

"El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión. Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución”, indicó la escuadra capitalina por medio del comunicado.

Con el informe de la escuadra capitalina, se establece que Radamel Falcao será baja para el juego de la tercera fecha de la Copa Sudamericana entre Millonarios y Sao Paulo este martes 21 de abril, en el estadio El Campín.

Sin duda alguna, es una baja sensible para los ‘Embajadores’ que buscan consolidarse dentro del Grupo C del torneo internacional que es liderado por el ‘Tricolor del Morumbí', que lleva una puntuación perfecta de 6 de 6 posibles, mientras que los ‘Embajadores’ son terceros con tres puntos.

Aunque ‘El Tigre’ generalmente no hace parte del once inicialista del equipo dirigido por Fabián Bustos, se caracteriza por imponer un orden y liderazgo desde el banco.

Según expertos, el tiempo que 'El Tigre' estaría alejado de las canchas podría ir entre cinco a ocho semanas, teniendo en cuenta el tiempo de recuperación que este tipo de lesiones demanda; en ese sentido, llegaría a perderse lo que queda de la temporada.

Sin embargo, todo dependerá del avance que tenga el futbolista una vez supere “la fase aguda de la lesión”.

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En ese sentido, su anhelo de ser convocado por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la Copa del Mundo 2026 se comienza a desvanecer, teniendo que el trauma facial lo mantendría alejado de las canchas, lo que significaría que estaría sin ritmo futbolístico a comparación de otros jugadores.