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Lunes, 13 de abril de 2026
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Giorgia Meloni

Primera ministra de Italia criticó declaraciones de Donald Trump sobre el papa León XIV y las calificó de "inaceptables"

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Primera ministra italiana Giorgia Meloni | Foto: EFE
Primera ministra italiana Giorgia Meloni | Foto: EFE
Por su parte, el papa respondió a las críticas de Trump y afirmó que no tiene planeado entrar en un debate con el líder republicano.

Este lunes, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se refirió a las críticas del presidente Trump al papa León XIV y las calificó de "inaceptables".

Por medio de un comunicado, la primera ministra italiana afirmó que las palabras del mandatario norteamericano contra el sumo pontífice son inaceptables y que es normal que León XIV como jefe de la iglesia Católica pida la paz y condene la guerra en Medio Oriente.

En el escrito, Meloni señaló que: "Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El papa es el jefe de la Iglesia Católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra".

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Esto se alinea con sus declaraciones previas en las que apoyó los esfuerzos del sumo sacerdote por la paz y la reconciliación mientras el conflicto en Medio Oriente sigue escalando.

Y sus palabras también llegan después de que Trump rechazó retractarse de sus palabras sobre el papa.

Desde su cuenta en Truth Social, el jefe de Estado lanzó fuertes críticas contra el papa León XIV quien, el sábado, había pedido a los líderes mundiales “terminar con la guerra” en un pronunciamiento que se dio en medio de los ataques de Washington e Israel contra el régimen de Irán.

“El papa León es débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior. Habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas tuvieron durante la covid cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todos los demás por celebrar servicios religiosos, incluso al aire libre y manteniendo una distancia de tres o incluso seis metros. Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es todo MAGA. ¡Él lo entiende, y Leo no!”, expresó Trump en el inicio de su mensaje.

A su vez, señaló que no quiere que el santo padre piense que está bien que "Irán tenga un arma nuclear" y también reiteró que "no quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a sus presos, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, en nuestro país".

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Por su parte, el papa respondió a las críticas de Trump y afirmó que no tiene planeado entrar en un debate con el líder republicano.

"No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz", declaró el papa a los periodistas a bordo del avión que lo lleva a Argelia.

Además, el jefe de la iglesia Católica puntualizó que no tiene "miedo de la administración" de Estados Unidos.

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