Delegación del régimen de Irán visita Catar para conversar sobre negociaciones con EE. UU. y fondos congelados

Una delegación del régimen iraní de alto nivel liderada por el jefe negociador, el canciller y el gobernador del Banco Central, llegó a Catar este lunes para avanzar en las negociaciones para un acuerdo con Estados Unidos y la liberación de fondos congelados.

"El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, llegaron hoy a Doha para mantener conversaciones sobre los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin al conflicto", dijo la fuente, que pidió el anonimato.

La visita estará centrada, según la fuente, "en cuestiones relacionadas con el Estrecho de Ormuz y el uranio altamente enriquecido".

"El gobernador del Banco Central Abdolnaser Hemmati forma parte de la delegación para abordar el tema de los fondos congelados, que aborda el memorando de entendimiento como parte de un eventual acuerdo final", agregó.

Según la agencia de noticias pública iraní IRNA, el viaje "se enmarca en el proceso diplomático".

Por su parte, la agencia Fars reportó que Washington aceptó liberar parte de los activos iraníes congelados en el extranjero a causa de las sanciones internacionales y poner fin a su bloqueo a los puertos iraníes a cambio de que Irán levante el bloqueo del estrecho de Ormuz.