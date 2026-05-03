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Domingo, 03 de mayo de 2026
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Así serán los cruces de cuartos de final del fútbol colombiano - Foto: referencia Canva
Así serán los cruces de cuartos de final del fútbol colombiano - Foto: referencia Canva
Liga BetPlay Dimayor

Definidos los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay Apertura 2025

mayo 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Santa Fe ante el América de Cali, uno de los enfrentamientos más destacados de los play off.

Finalizado el último juego de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Apertura 2026, la Dimayor llevó a cabo el sorteo de los play off de la competencia, por medio del cual se definieron los cruces de estas fases de la competencia.

Cruces cuartos de final del fútbol colombiano Campeonato Apertura 2026

  • Llave A: Internacional vs. Atlético Nacional
  • Llave B: Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
  • Llave C: América vs. Santa Fe.
  • Llave D: Once Caldas vs. Junior.

Durante el mismo sorteo se definió la localía de cada una de las llaves, en la cual se estableció que Nacional, Pasto, Santa y Junior culminaran su participación en esta fase en condición de local.

Cabe aclarar que los Verdolagas y Tiburones no participaron de este sorteo, debido a que se les otorgó esta posibilidad de manera directa por mérito deportivo, debido al desempeño que tuvieron en la fase del todos contra todos, donde hicieron el 1-2.

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En cuanto al inicio de los encuentros, la Dimayor indicó que el día lunes entregarán todos los detalles de las fechas y horarios de cada uno de los juegos.

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