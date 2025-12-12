NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Jeffrey Epstein

Demócratas publican nuevas y polémicas fotos de Epstein: aparecen Trump, Clinton y Woody Allen

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Epstein, un exitoso financiero, era amigo de personas ricas y poderosas, a las que invitaba con frecuencia a su lujosa casa del Caribe.

Legisladores demócratas publicaron el viernes una nueva serie de fotos propiedad del depredador sexual Jeffrey Epstein, que incluye imágenes del expresidente Bill Clinton y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien minimizó la divulgación.

Otras figuras destacadas que aparecen en las fotos son el exasesor de Trump Steve Bannon, el ex secretario del Tesoro de Clinton Larry Summers, el director de cine Woody Allen, y el expríncipe británico ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

También figuran Bill Gates, de Microsoft; y Richard Branson, del Grupo Virgin.

La relación de Epstein con las personas que aparecen en las fotos ya era conocida y las imágenes, sin fecha, no parecen mostrar ninguna conducta ilegal.

Sin embargo, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que "estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo".

Trump dijo a los periodistas en el Despacho Oval el viernes que no había visto las fotos y declaró que su publicación "no es gran cosa".

"Todo el mundo conocía a este hombre, estaba por todas partes en Palm Beach", dijo Trump, al referirse a la comunidad de Florida donde se encuentra su resort Mar-a-Lago.

Más temprano, la Casa Blanca acusó a los demócratas de publicar fotos "seleccionadas" propiedad de Epstein "para intentar crear una narrativa falsa".

"El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desmentido repetidamente", dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.

Entre las fotos publicadas el viernes también hay imágenes de juguetes sexuales y un novedoso "condón Trump", con la imagen de su rostro y la frase "¡Soy ENORME!".

Al expresidente Clinton se le ve en una foto con Epstein y Ghislaine Maxwell, su expareja y cómplice que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores y otros delitos. Hay también otras dos personas no identificadas.

Epstein, un exitoso financiero, era amigo de personas ricas y poderosas, a las que invitaba con frecuencia a su lujosa casa del Caribe.

En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor.

El hombre murió cuando cumplía prisión preventiva en Nueva York ese mismo año, y su muerte fue declarada como suicidio.

