La UE le responde a Elon Musk con duro mensaje en el que calificó recientes declaraciones como "completamente locas"

La Comisión Europea denunció el lunes las "declaraciones completamente locas" de Elon Musk después de que el propietario de X dijera que la Unión Europea (UE) debería ser "abolida", en rechazo a unas sanciones a las que se sumaron algunos integrantes del Gobierno de Donald Trump, como Marco Rubio.

"Eso forma parte de la libertad de expresión que nosotros cuidamos en la UE y que permite incluso declaraciones completamente locas", declaró a la prensa la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, sobre los fuertes pronunciamientos.

El enojo Musk se dio luego de que la Comisión Europea impusiera el viernes a la red social X una multa de 120 millones de euros (alrededor de 140 millones de dólares) en aplicación de la ley sobre los servicios digitales (DSA).

Dicha sanción fue criticada por algunos sectores internacionales y por el equipo del presidente Trump, así como por su antiguo asesor de Gobierno, Musk, quien publicó y compartió este fin de semana varios mensajes en contra de la UE en X.

"La UE debería ser abolida y los Estados (miembros) recobrar su soberanía", sugirió el hombre más adinerado del mundo de acuerdo con la revista de negocios Forbes.

El empresario respondió además "es más o menos eso" al mensaje de una usuaria que comparaba la UE con la Alemania nazi y la definía como "cuarto Reich".

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, consideró en X que la multa de la UE es "un ataque" de los gobiernos extranjeros "contra todas las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense".

La multa a la red social, por su parte, busca castigar varias infracciones de la plataforma respecto a sus obligaciones de transparencia de acuerdo con el reglamento europeo.

Asimismo, la medida sanciona el uso de marcas de verificación azules "engañosas" destinadas a certificar fuentes de información, falta de informaciones en torno a las publicidades y el incumplimiento de la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores autorizados.