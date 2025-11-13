¿Realmente la más bella?: La hija de un alcalde chavista se lleva una corona en el Miss Venezuela

Desde que Valeria Di Martino, hija del alcalde chavista de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, se postuló a los concursos de belleza, los pasillos de los lugares donde acude se llenan de rumores.

Cuando las concursantes al Miss Zulia se enteraron que ella participaría, casi todas se retiraron, y hubo que recibir nuevos nombres y convencer a otras de que se quedaran: al final pasó lo esperado y le pusieron la corona como representantes del estado occidental.

VEA TAMBIÉN Una maestra en Venezuela terminó en la cárcel por regañar al hijo de un chavista o

Ahora le tocó la otra ronda: la del Miss Venezuela donde no ganó la máxima categoría, pero le dieron la tercera: la de Miss International.

Los medios que cubren la noticia se cuidan del lenguaje complaciente.

"La joven de 20 años se destacó entre el grupo de candidatas y recibió una de las tres coronas principales de la velada", reseña un medio.

Nacida el 16 de agosto de 2005, "Valeria compagina su pasión por el modelaje con una carrera exigente, ya que actualmente es estudiante de medicina", dice otro.

Valeria Di Martino comenzará su preparación para la última y verdadera prueba de fuego: representar a Venezuela en el Miss International.

Giancarlo Di Martino Tarquino es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y actual alcalde de Maracaibo, y cargo que ya ejecutó desde 2000 al 2008 cuando llegó allí de la mano de Manuel Rosales, al que luego traicionó para pasarse al Psuv.

Fue cónsul de Venezuela en Milán, Italia, desde 2010 hasta 2025, y ha sido extensamente vinculado a la guerrilla del ELN.