NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Miss Venezuela

¿Realmente la más bella?: La hija de un alcalde chavista se lleva una corona en el Miss Venezuela

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Valeria Di Martino
Valeria Di Martino
En Venezuela el chavismo hace rato dejó de cuidar las formas para apoderarse de todas las áreas, incluyendo los concursos de belleza.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

Desde que Valeria Di Martino, hija del alcalde chavista de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, se postuló a los concursos de belleza, los pasillos de los lugares donde acude se llenan de rumores.

Cuando las concursantes al Miss Zulia se enteraron que ella participaría, casi todas se retiraron, y hubo que recibir nuevos nombres y convencer a otras de que se quedaran: al final pasó lo esperado y le pusieron la corona como representantes del estado occidental.

o

Ahora le tocó la otra ronda: la del Miss Venezuela donde no ganó la máxima categoría, pero le dieron la tercera: la de Miss International.

Los medios que cubren la noticia se cuidan del lenguaje complaciente.

"La joven de 20 años se destacó entre el grupo de candidatas y recibió una de las tres coronas principales de la velada", reseña un medio.

Nacida el 16 de agosto de 2005, "Valeria compagina su pasión por el modelaje con una carrera exigente, ya que actualmente es estudiante de medicina", dice otro.

Valeria Di Martino comenzará su preparación para la última y verdadera prueba de fuego: representar a Venezuela en el Miss International.

Giancarlo Di Martino Tarquino es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y actual alcalde de Maracaibo, y cargo que ya ejecutó desde 2000 al 2008 cuando llegó allí de la mano de Manuel Rosales, al que luego traicionó para pasarse al Psuv.

Fue cónsul de Venezuela en Milán, Italia, desde 2010 hasta 2025, y ha sido extensamente vinculado a la guerrilla del ELN.

Temas relacionados:

Miss Venezuela

Miss Universo

Concurso de belleza

Reinado de Belleza

Zulia

Maracaibo

Alcaldía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Gustavo Petro - Carlos Gimenez (EFE)
Carlos A. Giménez

"No me sorprende lo que hace Petro, él está con los narcoterroristas, está protegiendo a sus hermanos”: Carlos Gimenez critica suspensión de Colombia de entrega de información de inteligencia a EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario Marco Rubio responde a movilización de 200.000 militares anunciada por Maduro: "Ellos no tienen un gobierno, son una organización narcotraficante"

Crisis entre Estados Unidos y Venezuela - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es imposible que las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan contra esta Armada que está frente a sus aguas": Jim Shedd, exagente de la DEA, sobre despliegue de EE.UU. en el Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
On The Road
On the Road

“Macondo York”: la historia detrás de la obra que une a Gabriel García Márquez con la ciudad de Nueva York

Shakira durante su presentación en Cali, Colombia - Foto AFP
Shakira

La escandalosa cifra de 13 dígitos que ha recaudado Shakira con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' que hasta Billboard la premió

Shakira | Foto: EFE
Shakira

"Ella solo hace canciones con los muchachos guapos": colega de Shakira revela cómo convenció a la cantante colombiana para hacer una colaboración

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - AFP
Gobierno de Colombia

Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

Policía de Estados Unidos - Foto de referencia
ICE

Ola de rechazo tras detención de profesora y migrante colombiana dentro de una guardería en EE. UU.

Cristiano Ronaldo, máximo artillero de las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo registra un nuevo récord; el portugués se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas

Doctor Fernández y Baltazar Porras
Detenciones arbitrarias

Agentes del régimen entran violentamente a un centro médico en Mérida y secuestran al doctor Pedro Fernández

Jorge Carrascal, jugador de Flamengo / FOTO: EFE
Copa Libertadores

Con música de Guayacán, la Conmebol destacó el partidazo de Jorge Carrascal que llevó a Flamengo al triunfo en la Copa Libertadores

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Donald Trump

El presidente Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro en Venezuela están contados

La gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba-Foto: EFE
Chocó

“Por la educación se asciende a la libertad”: Nubia Carolina Córdoba, primera gobernadora electa del Chocó, habla sobre su compromiso con la región colombiana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre