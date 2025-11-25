Secretario de Guerra de Estados Unidos llegará a país del Caribe en medio del despliegue militar en aguas internacionales

El ​​Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, visitará República Dominicana para entablar conversaciones sobre el narcotráfico en medio del despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump en aguas internacionales del Caribe.

Según informó la embajada estadounidense en Santo Domingo, el alto funcionario arribará a la isla cerca del mediodía del miércoles 26 de noviembre.

Con motivo de la visita de Hegseth al país, el presidente dominicano, Luis Abinader, señaló: "Seguimos trabajando con los Estados Unidos, porque esta es una lucha fuerte y más en algunos países, principalmente de Sudamérica, que han aumentado la cantidad de producción de narcotráfico, especialmente de cocaína".

El país caribeño coopera con Washington en la fase "Lanza del Sur" de su operación antinarcóticos que fue puesta en marcha recientemente.

De acuerdo con informes de Listín Diario, se trataría de la primera visita oficial de un secretario de Defensa de Estados Unidos en funciones a República Dominicana.

Cabe destacar que la visita del jefe del Pentágono coincide, entre otras cosas, con la llegada del jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago este martes para también conversar sobre el mismo tema.

El país caribeño, vecino de Venezuela, ha colaborado con Estados Unidos en el último mes para realizar ejercicios militares.

Ambas visitas tienen lugar en medio del despliegue de Estados Unidos en el Caribe, así como en el Pacífico, para combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Washington acusa a Maduro de liderar dicha organización y el lunes lo designó como grupo terrorista, determinación que Venezuela calificó como una "ridícula patraña".