No será cantando: confirman la razón por la que Shakira estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA confirmó en las últimas horas que la cantante colombiana Shakira hará parte de la Copa Mundial 2026.

Sin embargo, se conoció que la artista no contará en el evento deportivo, sino que integrará el consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global, un programa que impulsa iniciativas educativas en más de 200 países.

La lista de miembros está liderada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, el grupo asesor incluye al actor australiano Hugh Jackman, a la empresaria estadounidense Ivanka Trump, al cantante y compositor canadiense The Weeknd, a la gran tenista estadounidense Serena Williams, y a la leyenda del fútbol brasileño Kaká.

Tras anunciar la noticia, la colombiana agradeció por la oportunidad: "Me entusiasma unirme al Consejo Asesor del Fondo Ciudadano Global de la FIFA para centrarme en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida. Trabajaremos a nivel internacional con la FIFA, y específicamente en Colombia, junto con mi Fundación Pies Descalzos, que ha construido 20 escuelas en Colombia, en iniciativas de recaudación de fondos para expandir programas que garanticen el acceso a una educación de calidad y el éxito académico a largo plazo para nuestros niños", indicó.

Luego de realizarse el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y definirse las sedes en las que se desarrollarán los 104 partidos de la fase inicial de la competencia, que se disputará entre Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA, también dio a conocer un par de ajustes dentro del reglamento mundialista, los cuales marcarán precedente durante el desarrollo del torneo en territorio norteamericano.

La principal novedad que tendrá la competencia en su vigésima tercera edición será el sistema de desempate en la fase de grupos de la competencia. Esto en dado caso de que los equipos participantes por cada serie queden empatados en cantidad de puntos.

A comparación de las ediciones anteriores, donde la diferencia de gol era el ítem decisivo para determinar qué selecciones avanzaban a la siguiente instancia del torneo.

En el Mundial de 2026, se tendrán en cuenta varios criterios de desempate en dado caso de que dos o más equipos mundialistas queden empatados en la cantidad de puntos.

Principalmente, se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo, un modelo que fue aplicado durante el pasado Mundial de Clubes 2025. Si de esta manera no se logra definir el orden de las selecciones clasificadas, se recurrirá al sistema de desempate olímpico, en el cual se tienen en cuenta aspectos como la diferencia de goles, los goles a favor, total de goles marcados.

Como última medida se tendrá en cuenta el juego limpio, ítem en el que examinará la cantidad de tarjetas amarillas que ha acumulado cada uno de los equipos en esta instancia.

De igual manera, la FIFA ratificó que cada una de las 48 selecciones participantes podrá inscribir 26 jugadores para el certamen mundialista, tal como sucedió en Qatar 2022.