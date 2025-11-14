Luto en el fútbol mundial: falleció entrenador español recordado por hazaña con selección sudamericana en un Mundial

Este viernes se conoció la noticia del fallecimiento del entrenador español Xabier Azkargorta, a sus 72 años en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), país originario de su esposa y donde residía desde hace muchos años.

El “Bigotón”, como también se le apodaba al estratega, es recordado por haber sido el primer y único técnico en la historia en clasificar a la selección de Bolivia a una Copa del Mundo en 1994, como por su arduo trabajo en el balompié boliviano, en el cual dirigió varios clubes.

La noticia del deceso del experimentado entrenador oriundo de España la dio a conocer la Federación Boliviana de Fútbol, la cual por medio de sus redes sociales emitió un mensaje de condolencias.

“Los miembros de la FBF, a la cabeza del presidente Ángel Fernando Costa Sarmiento y el Comité Ejecutivo, desean expresar sus más sinceras condolencias a la familia y amigos por la pérdida de quien en vida fue Sr. Xabier Azkargorta. En estos momentos difíciles, enviamos nuestras plegarias, pidiendo a Dios que les conceda resignación y fortaleza”, expresó el ente regulador del fútbol de Bolivia.

La Conmebol también despidió a Azkargorta, quien marcó un precedente tanto con la selección de Bolivia como en el balompié de esta nación, donde dirigió a varios equipos: “Lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a La Verde al Mundial de 1994”.

Azkargorta tuvo una etapa como jugador muy corta en España, la cual se vio afectada por las lesiones, las cuales lo obligaron a dar un paso al costado como futbolista profesional a los 24 años.

Pero esto jamás significó un impedimento para El Bigotón, quien, tras prepararse académicamente, incursionó como entrenador en 1978 con el Club Deportivo Lagun Onak.

A partir de ese momento se abrió camino como técnico, en el cual dirigió a grandes clubes del balompié español como Espanyol (1983-86), Real Valladolid (1986-87), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1990-1991).

Sus actuaciones con estos equipos le abrieron las puertas de la selección de Bolivia, la cual logró clasificar por primera vez en su historia a la Copa del Mundo de Estados Unidos, siendo esta la única oportunidad que La Verde ha asistido a un Mundial. La cual también dirigió durante el periodo (2012-2014)

El ‘vasco’ también dirigió a la selección de Chile, con la que se proclamó campeón de la Copa Canadá (1995).

Asimismo, fue técnico de clubes de México, Japón y Bolivia, país donde puso fin a su carrera como entrenador tras 42 años dedicados a esta labor.

En su paso por el balompié boliviano dirigió a escuadras como: Bolívar (2014-2015), Oriente Petrolero (2015-2016), Sports Boys Warnes (2016-2017) y Club Atlético Palmaflor (2020).