NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Falleció Xabier Azkargorta - Foto: EFE
Falleció Xabier Azkargorta - Foto: EFE
Fútbol

Luto en el fútbol mundial: falleció entrenador español recordado por hazaña con selección sudamericana en un Mundial

noviembre 14, 2025
Por: Natalya Baquero González
El 'Bigotón' en su etapa como técnico dirigió dos selecciones y varios equipos de México, Japón y Bolivia.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este viernes se conoció la noticia del fallecimiento del entrenador español Xabier Azkargorta, a sus 72 años en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), país originario de su esposa y donde residía desde hace muchos años.

El “Bigotón”, como también se le apodaba al estratega, es recordado por haber sido el primer y único técnico en la historia en clasificar a la selección de Bolivia a una Copa del Mundo en 1994, como por su arduo trabajo en el balompié boliviano, en el cual dirigió varios clubes.

La noticia del deceso del experimentado entrenador oriundo de España la dio a conocer la Federación Boliviana de Fútbol, la cual por medio de sus redes sociales emitió un mensaje de condolencias.

“Los miembros de la FBF, a la cabeza del presidente Ángel Fernando Costa Sarmiento y el Comité Ejecutivo, desean expresar sus más sinceras condolencias a la familia y amigos por la pérdida de quien en vida fue Sr. Xabier Azkargorta. En estos momentos difíciles, enviamos nuestras plegarias, pidiendo a Dios que les conceda resignación y fortaleza”, expresó el ente regulador del fútbol de Bolivia.

La Conmebol también despidió a Azkargorta, quien marcó un precedente tanto con la selección de Bolivia como en el balompié de esta nación, donde dirigió a varios equipos: “Lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a La Verde al Mundial de 1994”.

Azkargorta tuvo una etapa como jugador muy corta en España, la cual se vio afectada por las lesiones, las cuales lo obligaron a dar un paso al costado como futbolista profesional a los 24 años.

Pero esto jamás significó un impedimento para El Bigotón, quien, tras prepararse académicamente, incursionó como entrenador en 1978 con el Club Deportivo Lagun Onak.

o

A partir de ese momento se abrió camino como técnico, en el cual dirigió a grandes clubes del balompié español como Espanyol (1983-86), Real Valladolid (1986-87), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1990-1991).

Sus actuaciones con estos equipos le abrieron las puertas de la selección de Bolivia, la cual logró clasificar por primera vez en su historia a la Copa del Mundo de Estados Unidos, siendo esta la única oportunidad que La Verde ha asistido a un Mundial. La cual también dirigió durante el periodo (2012-2014)

El ‘vasco’ también dirigió a la selección de Chile, con la que se proclamó campeón de la Copa Canadá (1995).

Asimismo, fue técnico de clubes de México, Japón y Bolivia, país donde puso fin a su carrera como entrenador tras 42 años dedicados a esta labor.

o

En su paso por el balompié boliviano dirigió a escuadras como: Bolívar (2014-2015), Oriente Petrolero (2015-2016), Sports Boys Warnes (2016-2017) y Club Atlético Palmaflor (2020).

Temas relacionados:

Fútbol

Selección de Bolivia

Conmebol

Entrenador

Mundial

Copa del Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
José Andrés 'El Brujo’ Martínez y Yeferson Soteldo - futbolistas venezolanos - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Lluvia de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video tras no ser convocados para los amistosos de la Vinotinto

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró

La fecha 19 de la Liga BetPlay Clausura 2025 fue aplazada - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

No habrá jornada de Liga Betplay el fin de semana: Dimayor aplazó la fecha 19 para que los equipos lleguen al día a la penúltima jornada del campeonato

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Andrés 'El Brujo’ Martínez y Yeferson Soteldo - futbolistas venezolanos - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Lluvia de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video tras no ser convocados para los amistosos de la Vinotinto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Foto AFP
Donald Trump

Estados Unidos y Corea del Sur llegan a un acuerdo comercial tras meses de negociaciones

Helicóptero de la Policía de Colombia (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE.UU. ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información sobre atentado de las disidencias de las FARC contra helicóptero asignado a la Policía de Colombia

Ataque suicida en Pakistán | Foto: AFP
Pakistán

Al menos 12 personas murieron y otras 27 resultaron heridas tras un ataque suicida cerca a un tribunal en Pakistán

Tormenta tropical Melissa y su impacto en territorio colombiano - Foto: EFE
Tormenta tropical

El avance de la tormenta tropical Melissa mantiene en estado de "aislamiento" a departamentos del Caribe colombiano

Archipiélago de Guadalupe. (AFP)
Terremoto

Terremoto de magnitud 6,5 sacude archipiélago de Guadalupe en el mar Caribe

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre