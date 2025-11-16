NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Cartel de Los Soles

Gobierno Trump aumenta la presión sobre el Cartel de los Soles y busca designarlo como Organización Terrorista Extranjera

noviembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Así lo dio a conocer el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de sus redes sociales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó este domingo en sus redes sociales las intenciones del Departamento de Estado de designar al Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Esto dice el comunicado del departamento de Estado de EE. UU.:

"El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), con efecto a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, el Cartel de los Soles está dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela. Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas".

"La medida de hoy se toma de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Las designaciones como FTO entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal. El Cartel de los Soles fue designado anteriormente por el Departamento del Tesoro de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224".

La designación anunciada por el secretario Rubio este domingo se suma a la del pasado 25 de junio, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT por sus siglas en inglés).

El Departamento del Tesoro indicó que el Cártel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Maduro y otros altos cargos venezolanos del régimen, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, principalmente el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

“La medida expone aún más la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el Cártel de los Soles”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El Departamento del Tesoro seguirá cumpliendo la promesa del Presidente Trump de priorizar los intereses de Estados Unidos, combatiendo con firmeza a organizaciones violentas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores, como el Cártel de los Soles”, agregó el funcionario.

¿Qué viene tras el anuncio hecho por el secretario Marco Rubio?

El Departamento de Estado explica que una vez identificado un objetivo, la División de Lucha contra el Terrorismo (CT) prepara un expediente administrativo detallado, que consiste en una recopilación de información, generalmente clasificada y de fuentes abiertas, que demuestra el cumplimiento de los criterios legales para la designación.

“Si el Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, decide realizar la designación, se notifica al Congreso sobre su intención y se le otorgan siete días para revisarla, según lo exige la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Transcurrido el plazo de siete días y si el Congreso no bloquea la designación, se publica un aviso en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigor”, señala.

